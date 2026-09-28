한샘, 하반기 최대 쇼핑 축제 '쌤페스타' 개막..."최대 85% 할인"

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9월 28일부터 10월 26일까지 진행

이사·청소·가전케어 제휴 프로모션 신설

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 가구부터 인테리어까지 하반기 최대 규모의 혜택을 제공하는 대표 프로모션 '쌤페스타'를 개막한다고 28일 밝혔다.

오는 10월 26일까지 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 동시 진행되는 이번 행사에서는 가구, 인테리어, 생활용품 등 1500여 종의 인기 상품을 최대 85% 할인된 가격에 선보인다.

[사진=한샘]

이번 하반기 쌤페스타는 이사, 입주, 육아, 신혼 등 실수요자의 라이프스타일별 맞춤형 혜택과 서비스를 대폭 강화했다. 최근 주목받는 '스테이모델링(거주 중 부분공사)' 트렌드에 맞춰 키친, 바스, 수납 등 핵심 상품 할인과 함께 신제품 '타임리스' 및 '노브' 리클라이너 소파 등을 특별가에 선보이는 '런칭 빅딜'도 운영한다.

온라인 한샘몰에서는 매주 월요일 '선착순 최저가' 특가와 앱 전용 인기 상품 9만 9000원 구매 기회를 제공하는 '럭키드로우' 이벤트를 진행한다.

오프라인 매장 혜택과 체험 공간도 대폭 늘렸다. 매일 오후 1시까지 매장 QR 로그인 고객에게 추가 15% 할인 쿠폰을 제공하는 '매장 오픈런' 프로모션을 펼친다. 또한 300만원 이상 구매 고객을 위해 통인익스프레스 포장이사, 한스클린 입주 청소 등 주거 케어 서비스를 할인해 주는 '부담제로' 제휴 혜택을 신설했다.

주요 9개 매장에서는 신제품 소파를 비교 체험할 수 있는 '소파 아카이브'를 확장 운영하며, 기흥점과 수원화서점에는 육아용품 특화 전시 공간인 '샘키즈 하우스'를 새롭게 선보인다. 리하우스 매장에서는 패키지 공사 고객을 위해 최대 1400만원 상당의 사은품 및 추가 할인 혜택을 제공한다.

한샘 관계자는 "하반기 최대 쇼핑축제인 쌤페스타는 이사나 신혼, 육아 등 실제 집을 꾸미고자 하는 실수요 고객들에게 꼭 필요한 맞춤형 혜택과 최상의 쇼핑 경험을 전달하는 데 초점을 맞췄다"며 "온·오프라인을 아우르는 파격적인 할인과 차별화된 제휴 서비스, 매장 체험 콘텐츠를 통해 집꾸밈의 모든 과정을 부담 없이 즐기시길 바란다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com