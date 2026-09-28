바디프랜드, 추석 맞아 관악구 상록보육원에 음식·생필품 전달

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지난 2016년부터 11년째 보육원 후원

올해 서울 관악구로 나눔 지역 확대

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 바디프랜드는 추석 연휴 직전인 지난 23일, 상록보육원을 방문해 아동 49명을 위한 후원 물품을 전달했다고 28일 밝혔다.

올 해에도 직원복지팀 임직원들이 정성과 사랑을 담은 음식을 준비했다. 아이들이 좋아하는 LA갈비와 닭강정을 비롯해 치즈케이크와 쿠키를 직접 만들어 전달했고, 일상에서 유용하게 쓸 수 있는 수건 세트도 함께 지원했다.

[사진=바디프랜드]

바디프랜드는 2016년부터 서울 강남구에 위치한 보육원을 찾아 설·추석과 어린이날 등 주요 명절마다 임직원들이 마련한 음식과 생활용품을 전달하는 나눔 활동을 이어왔다. 올 추석에는 지역을 넓혀 관악구의 상록보육원과 새로운 인연을 맺었다.

바디프랜드 관계자는 "명절을 맞아 아이들이 가족과 친구가 되어 따뜻하고 풍성한 시간을 보내길 바라는 마음으로 이번 후원을 준비했다"며 "앞으로도 꾸준한 나눔으로 지역사회에 보탬이 되고 기업의 사회적 책임을 실천하겠다"고 전했다.

한편, 바디프랜드는 11년째 이어오고 있는 보육원 후원 외에도 의료진 안마의자 기증, 장애인 단체 및 소방서 물품 지원, 파병 장병 격려 등의 사회공헌활동을 전개하고 있다.

stpoemseok@newspim.com