이형일 부총리, 한은과 '경제·통화정책' 공조 강화...시장 위험 선제 대응

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취임 6일 만에 한은 첫 방문…신현송 총재 면담

금융·외환·자산시장 통합 점검체계 강화

원화 국제화·디지털 금융 등 미래 과제 협력

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 한국은행과 경제·통화정책 공조를 강화하고 금융·외환·자산시장의 위험요인을 선제적으로 점검하겠다는 뜻을 밝혔다.

이 부총리는 28일 오전 취임 후 처음으로 한국은행을 방문해 신현송 한은 총재와 면담했다. 지난 22일 취임한 지 6일 만이다.

이번 방문은 금융시장 변동성과 대외 불확실성이 커진 상황에서 재경부와 한은 간 소통·협력을 강화해야 한다는 데 두 경제·통화정책 수장이 공감하면서 마련됐다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 비공개로 진행되는 대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법에 따른 대미투자 사전 보고에 앞서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이 부총리와 신 총재는 반도체 호황에 힘입어 수출과 투자를 비롯한 경제지표가 호조를 보이며 성장세가 확대되고 있다고 평가했다.

다만 주요국 금리 상승과 지정학적 위험 등 대외 불확실성이 여전히 높고 국내에서도 민생 부담이 이어지고 있다고 진단했다. 금융·외환·부동산 시장 간 상호 연계성이 커진 만큼 거시경제 지표에만 머무르지 않고 경제 전반의 상황을 종합적으로 살펴야 한다는 데도 의견을 같이했다.

이 부총리는 "물가·성장·금융안정이라는 공동 목표를 위해 양 기관이 더욱 긴밀하게 소통하면서 조화로운 경제·통화정책 운용 방안을 모색해야 한다"며 "금융·외환·자산시장의 통합 점검과 조기 대응을 위한 협력체계를 강화하자"고 말했다.

중장기 과제로는 원화 국제화와 디지털 금융을 제시했다. 잠재성장률을 높이고 성장의 성과가 경제 전반으로 확산할 수 있는 방안도 한은과 함께 고민해 달라고 당부했다.

신 총재는 급변하는 대내외 환경에서 지속 가능한 성장 기반을 마련하려면 물가와 금융 안정을 통한 거시경제 전반의 안정이 전제돼야 한다고 강조했다. 이를 위해 재경부와 한은이 긴밀하게 소통하고 협력하겠다고 화답했다.

재경부와 한은은 이날 면담을 계기로 시장상황점검회의 등 기존 협력체계뿐 아니라 다양한 채널을 통해 정책 소통과 협업을 이어가기로 했다.

jongwon3454@newspim.com