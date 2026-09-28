한미사이언스 '아데시', PDRN·바쿠치올로 안티에이징 공략

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탄력과 항산화 관리에 초점 맞춤 제품 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스의 더마 코스메틱 브랜드 '아데시(ADESII)'가 PDRN과 바쿠치올을 활용한 제품을 중심으로 안티에이징 제품군을 선보이고 있다.

한미사이언스가 지난 5월 론칭한 아데시는 피부 탄력과 항산화 관리에 초점을 맞춘 더마 코스메틱 브랜드다. 현재 특허 출원한 독자 원료 등을 활용한 제품을 판매 중이다.

ADESII 제품 2종 [사진=한미사이언스]

대표 제품인 '블랙 펄 PDRN 네오 세럼'은 피부 탄력과 밀도 관리에 초점을 맞춘 세럼이다. 독자 원료 H-EGTI와 블랙 PDRN을 함유했으며 볼과 눈가 등 탄력 저하가 나타나는 부위에 사용할 수 있도록 개발됐다.

'베리 펄 바쿠치올 네오 크림'은 항산화 기반의 안티에이징 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 바쿠치올과 엘더베리 추출물, NMN 등을 함유했다.

두 제품에는 아데시의 시그니처 펄 제형(Pearl Formula)이 적용됐다.

아데시 관계자는 "블랙 펄 PDRN 네오 세럼과 베리 펄 바쿠치올 네오 크림은 각각 탄력과 항산화 관리에 초점을 맞춘 제품"이라며 "앞으로도 피부 고민과 생활 방식에 맞춰 선택할 수 있는 안티에이징 제품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

한미사이언스는 컨슈머헬스 사업 확대의 일환으로 지난 5월 아데시를 론칭하고 더마 코스메틱 제품군을 확대하고 있다.

sykim@newspim.com