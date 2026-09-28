관세청, 9월 28일 '세관의 날' 지정 추진...'관세주권' 역사 되새긴다

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1878년 부산 두모진 해관 설치일 기념

두모진 해관 기념석 제막식 개최

세관 역사교육 강화·관세박물관 재정비

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 근대 관세행정의 출발점으로 평가되는 '두모진 해관' 설치일인 9월 28일을 '세관의 날'로 지정하는 방안을 추진한다.

관세청은 28일 부산 동구 수정동 두모진 해관 터에서 기념석 제막식을 열고 경제국경을 지키는 세관의 사명과 역사를 계승하겠다고 밝혔다. 이날 행사에는 이종욱 관세청장을 비롯해 관세·지역사회 관계자 등이 참석했다.

이종욱 관세청장이 28일 부산 동구 수정동 소재 두모진 해관 터에서 열린 '두모진 해관 기념석 제막식'에서 기념사를 하고 있다 [사진=관세청] 2026.09.28 jongwon3454@newspim.com

두모진 해관은 강화도조약으로 훼손된 관세주권을 되찾기 위해 1878년 9월 28일 부산 두모포에 설치됐다. 당시 조선은 1876년 일본과 강화도조약 및 부속조약을 체결한 뒤 일본에서 들어오는 수입품에 관세를 부과하지 못하는 상황에 놓였다.

조선 정부는 국가의 경제적 권익과 관세주권을 지키기 위해 두모진 해관을 설치하고 일본산 수입품에 관세를 부과했다. 관세청은 이를 우리나라가 관세주권을 지키기 위해 대응한 역사적 사건이자 오늘날 세관 정신의 뿌리로 평가하고 있다.

관세청은 그동안 1970년 조직 출범을 중심으로 역사를 기념해 왔지만, 앞으로는 두모진 해관이 설치된 1878년을 근대 관세행정의 중요한 출발점으로 조명할 방침이다.

이번 행사에 맞춰 노후화한 기존 기념석도 정비했다. 기존에 새겨졌던 '우리나라 최초의 세관 터'라는 문구 대신 '두모진 해관 터: 1878년 관세주권과 경제국경 수호의 숭고한 뜻을 세우다'라는 문구를 새겼다.

관세청은 이번 제막식을 시작으로 '세관역사 다시찾기' 프로젝트를 본격적으로 추진한다. 두모진 해관이 일본산 수입품에 세금을 부과한 날인 9월 28일을 매년 세관의 날로 지정해 세관공무원의 사명과 자긍심을 높일 계획이다.

신규자와 관리자를 대상으로 세관 역사와 사명의식 교육도 강화한다. 세관 역사 연구와 학술 활동을 활성화하고 관세박물관이 보유한 역사자료와 전시 콘텐츠도 재정비할 예정이다.

이종욱 관세청장은 "1878년 설치된 두모진 해관의 숭고한 뜻과 역사적 의미를 되새겨 경제국경에서 국민의 안전과 경제질서를 수호하는 세관공무원의 사명과 헌신을 계승하겠다"고 말했다.

그러면서 "그 뜻을 오늘의 관세행정과 조직문화로 이어받고 '세관역사 다시찾기'를 통해 미래 세대에 자랑스럽게 물려주겠다"고 강조했다.

jongwon3454@newspim.com