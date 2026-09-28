LS일렉트릭, 데이터센터 패키지 솔루션 앞세워 아세안 공략

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싱가포르 DCWA 2026 참가…초고압 변압기부터 DC 솔루션까지 전시

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS일렉트릭이 인공지능(AI) 데이터센터용 전력 인프라 패키지를 앞세워 아세안 시장 공략을 강화한다.

LS일렉트릭은 오는 29일부터 30일까지 싱가포르 마리나 베이 샌즈 엑스포 컨벤션센터에서 열리는 '데이터센터월드 아시아 2026(DCWA 2026)'에 참가한다고 28일 밝혔다.

LS일렉트릭 부스.[사진=LS일렉트릭]

이번 전시회에서 LS일렉트릭은 '준비된 전력 인프라, 고객 맞춤형 솔루션'을 슬로건으로 90㎡ 규모 전시관을 운영한다.

전시관에서는 AI와 클라우드 확산에 따라 전력 밀도가 높아지는 데이터센터 환경에 대응하기 위한 '데이터센터 패키지 솔루션'을 선보인다. 초고압 변압기부터 중·저압 배전반, 직류 솔루션까지 데이터센터에 필요한 전력 인프라를 통합 제공하는 구성이 핵심이다.

송전 단계에서는 초고압 변압기와 가스절연개폐장치, 정지형 무효전력보상장치, 대용량 에너지저장장치를 전시한다.

배전 부문에서는 배전반과 배전 변압기를 사전 제작해 공급하는 모듈형 변전소를 소개한다. 현장 설치 기간을 줄여 빠른 준공이 필요한 하이퍼스케일 데이터센터 수요에 대응한다는 설명이다.

서버 랙까지 전력을 공급하는 저압 배전반, 원격전력패널, 부스웨이와 함께 데이터센터 인프라 운영을 지원하는 DCIM 소프트웨어도 공개한다.

LS일렉트릭은 충남 천안 사업장에서 직류 배전 제조공장을 실증한 '천안 DC 팩토리' 사례와 운전 데이터도 소개할 예정이다. 이를 통해 직류 배전망 분야의 상용화 역량을 알린다는 계획이다.

아세안 데이터센터 시장은 AI와 클라우드 수요 확대를 기반으로 성장하고 있다. LS일렉트릭에 따르면 아세안 데이터센터 시장의 누적 투자 규모는 2023년 약 102억달러에서 연평균 14.2% 성장해 2030년 305억달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

LS일렉트릭은 북미와 국내에서 확보한 데이터센터 사업 경험과 베트남·인도네시아 등 현지 생산거점을 활용해 아세안 시장을 확대한다는 방침이다.

LS일렉트릭 관계자는 "데이터센터 전력 인프라는 대용량화와 안정성을 동시에 충족해야 하는 고도의 기술력이 요구되는 영역"이라며 "글로벌 데이터센터 사업으로 확보한 기술 신뢰도와 현지 생산거점을 바탕으로 아세안 지역의 하이퍼스케일 데이터센터 고객을 공략하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com