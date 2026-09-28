메디톡스 '뉴라미스 볼륨 리도카인' 中 품목허가 획득

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현지서 '필룩스' 브랜드로 판매…4분기 출시 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 히알루론산 필러 '뉴라미스 볼륨 리도카인'의 품목허가를 획득했다고 28일 밝혔다.

메디톡스는 앞서 중국 품목허가를 받은 '뉴라미스 딥 리도카인'에 이어 이번에 뉴라미스 볼륨 리도카인의 허가를 추가하면서 중국 내 히알루론산 필러 제품군을 2종으로 확대했다.

뉴라미스 볼륨 리도카인 [사진=메디톡스]

뉴라미스는 중국에서 '필룩스(Fillux)'라는 브랜드명으로 판매될 예정이다.

뉴라미스는 메디톡스가 자체 기술을 기반으로 개발한 히알루론산 필러다. 뉴라미스 볼륨 리도카인은 국소마취 성분인 리도카인을 함유했으며 안면부 주름과 안면 중앙부 볼륨 개선에 사용하는 제품이다.

메디톡스는 현지 파트너사와 후속 절차를 진행해 올해 4분기 제품을 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

메디톡스 관계자는 "현지 맞춤형 제품 포트폴리오를 확장하는 동시에 파트너사와 협의를 통해 후속 절차를 진행할 것"이라며 "오는 4분기 출시를 목표로 글로벌 성장동력을 이어나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com