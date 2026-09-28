NH투자증권, 퇴직연금 법인고객 관리시스템 구축…컨설팅·사후관리 강화

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계약부터 상담이력까지 통합 조회 지원

법인 고객 맞춤형 연금관리 서비스 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권은 법인 고객을 대상으로 서비스 역량을 강화하고 업무 효율성을 높이기 위해 퇴직연금 법인고객 관리시스템(CIS)을 신규 구축해 오픈했다고 28일 밝혔다.

이번 시스템은 NH투자증권이 관리하는 거래 법인고객 및 잠재 법인고객의 정보를 하나의 시스템에서 통합 관리할 수 있도록 개발됐다.

그동안 거래 법인고객 정보와 잠재 법인고객 정보가 각기 다른 방식으로 관리돼 통합 조회와 이력 관리에 한계가 있었으나, 이번 시스템 도입으로 법인 기본정보, 계약·운용 현황, 고객관리 이력 등을 한 화면에서 확인하고 관리할 수 있게 됐다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

주요 기능은 거래 법인의 계약 현황과 자산 규모, 상품 만기 등을 한눈에 보여주는 '관리고객 현황'과 법인별 상세 현황과 주기적 이벤트 정보, 커뮤니케이션 이력을 통합 조회하는 '법인정보 조회' 등이다.

이를 통해 법인 고객은 축적된 이력과 최신 현황을 바탕으로 체계적이고 전문적인 상담을 받을 수 있으며, 문의·요청 사항도 신속하게 처리돼 한층 일관되고 빈틈없는 서비스를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

NH투자증권은 법인의 제도 운영 관련 데이터가 축적·정형화되면서 고객 접점에서 필요한 정보를 적시에 활용할 수 있게 되고, 이에 따라 법인 고객을 대상으로 한 컨설팅과 사후관리의 품질도 크게 향상될 것으로 내다보고 있다.

퇴직연금 시장이 빠르게 성장하면서 증권사들은 법인 고객 대상 컨설팅과 사후관리 역량 강화에 힘을 쏟고 있다. 적립금 규모가 큰 법인 고객일수록 맞춤형 자산관리 서비스의 중요성이 커지면서 디지털 기반 관리 시스템 구축도 확대되는 추세다.

정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "이번 시스템 오픈은 법인고객에게 더 빠르고 정확한 연금 서비스를 제공하기 위한 디지털 인프라를 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 고객 정보를 체계적으로 관리하고 데이터에 기반한 정교한 컨설팅을 강화해 법인의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com