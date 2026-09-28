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5년 내 두번 담합 땐 영업정지·등록취소…당정, 제재 수위 높인다

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AI 핵심 요약

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  • 정부·민주당이 28일 반복 담합 근절안을 발표했다
  • 5년 내 2회 이상 담합 시 영업정지·등록취소를 추진했다
  • 처분시효 연장·BRIAS 확대·가격재결정도 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소방·전기공사·의약품·운송 등 민생 17개 업종 대상
미조사 담합 시효 7→10년…교육청 입찰도 BRIAS 연계
가격재결정 명문화…자진신고자도 시정조치 감면 폐지

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 앞으로 5년 이내 두 차례 이상 담합을 반복한 사업자는 과징금을 넘어 영업정지나 등록·허가취소 처분까지 받을 수 있게 될 전망이다.

정부와 더불어민주당은 28일 국회에서 당정협의회를 열고 '반복 담합 근절 입법 추진방안'을 발표했다. 이번 방안은 담합 억지력 강화와 적발률 제고, 시정조치 실효성 제고 등 3대 축 아래 5개 입법과제를 패키지로 묶었다.

여기에는 반복 담합 사업자의 시장 퇴출 근거를 마련하고 담합 처분시효를 최대 15년으로 늘리며, 교육청 발주 입찰정보를 입찰담합징후분석시스템(BRIAS)에 의무 연계하는 방안이 담겼다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.09.28 hyun9@newspim.com

◆ 설탕·밀가루·제지 '또 담합'…과징금 넘어 사업 자체에 제동

당정이 제재 수위를 높이기로 한 배경에는 민생 품목에서 담합이 되풀이되고 있다는 판단이 깔렸다.

공정위는 올해 상반기 설탕 3조2000억원, 밀가루 5조8000억원, 전분당 6조원, 인쇄용지 4조원 등 관련 매출만 20조원대에 이르는 담합을 잇달아 적발했다.

문제는 이들 상당수가 과거에도 제재를 받은 '재범'이라는 점이다. 설탕은 2007년 제당 3사의 15년간 장기 담합을 제재했는데도 올해 4년간 3조2000억원 규모 담합이 또 적발됐고, 밀가루도 2006년 8개 제분사 담합에 이어 올해 7개사의 5조8000억원대 담합이 드러났다.

제지업계는 2004·2014·2016년에 이어 올해 다시 제재 대상에 올랐다.

이에 당정은 안전·생명, 에너지·산업, 환경, 운송 등 민생과 밀접한 4대 분야 17개 업종에 등록취소·영업정지 제도를 확대하기로 했다. 사업자가 5년 이내 두 차례 이상 담합하면 공정위가 관계기관에 처분을 요청하고, 관계기관이 개별법에 따라 등록취소나 영업정지를 내리는 방식이다.

이 가운데 소방시설업과 전기공사업, 설계·감리업, 측량업 등 4개 업종은 등록취소와 영업정지가 모두 가능하다. 의약품 제조·수입업과 석유정제·판매업, 고압가스제조업, 폐기물처리업, 여객·화물운송업 등 나머지 13개 업종에는 영업정지 규정을 새로 도입한다. 이를 위해 공정거래법과 17개 개별법을 함께 손질한다.

현재도 건설업은 가격·거래제한·입찰 담합으로 9년 이내 두 차례 이상 과징금 처분을 받으면 등록말소가 가능하다. 당정은 이 방식을 담합이 잦고 민생과 밀접한 업종으로 넓히겠다는 구상이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.09.28 hyun9@newspim.com

◆ 조사 못 한 담합 10년까지 추적…교복·태블릿 이어 감시망 확대

은밀하게 이뤄지는 담합을 뒤늦게 적발하더라도 제재할 수 있도록 처분시효도 늘린다.

현행 공정거래법상 처분시효는 공정위가 조사에 착수하지 않은 담합은 위반행위가 끝난 날부터 7년, 조사를 시작한 담합은 개시일부터 5년으로 최대 12년이다.

당정은 이 가운데 조사 미착수 담합의 시효를 7년에서 10년으로 늘려 전체 처분 가능 기간을 최대 15년까지 확대하기로 했다. 조사 개시 이후의 5년 시효는 그대로 둔다.

교육 분야 공공입찰도 감시망에 넣는다. 지금은 국가와 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업 등이 BRIAS에 입찰자료를 내야 하지만 교육청은 법정 협조 대상이 아니다.

공정위는 지난 4월부터 조달청의 임의 협조로 나라장터에 올라온 교육청 발주 입찰정보를 받아 왔는데, 이를 법에 명시해 자료 확보를 의무화하겠다는 것이다.

BRIAS는 입찰방식과 참가자, 투찰시점, 투찰률·낙찰률, 평가점수 등을 계량 분석해 담합 징후를 잡아내는 시스템이다. 공정위는 이 시스템으로 지난해 구미와 올해 광주의 교복 담합을 적발했고, 교육청이 발주한 교육용 태블릿PC 입찰 담합도 심의를 진행하고 있다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.09.28 hyun9@newspim.com

◆ 담합으로 오른 가격 다시 낮춘다…자진신고자도 시정조치는 적용

담합 적발 이후 실제 시장가격을 정상으로 되돌리는 장치도 강화한다.

공정위는 지금까지 공정거래법의 '그 밖의 필요한 시정조치' 조항과 심사지침을 근거로 가격재결정을 명령해 왔다. 올해 인쇄용지와 밀가루, 전분당 담합에도 이를 부과했다.

다만 사업자가 가격을 충분히 내리지 않았을 때 이를 시정명령 불이행으로 볼 수 있는지가 불분명하다는 한계가 있었다. 당정은 공정거래법에 '담합 전 경쟁을 회복하는 수준으로의 가격 재결정'을 시정조치 유형으로 직접 명시하기로 했다.

담합 자진신고자, 이른바 리니언시 혜택도 손본다. 현재 1순위 자진신고자는 시정조치와 과징금, 형사고발을 모두 면제받고 2순위도 일정 수준 감면을 받는다. 당정은 적발을 유도하는 과징금·고발 면제·감경은 그대로 두되, 가격재결정명령 같은 시정조치 감면은 폐지하기로 했다.

자진신고 여부와 관계없이 모든 담합 가담 사업자에게 시장질서 회복 조치를 적용하겠다는 취지다. 공정위는 EU와 미국, 일본 등 해외 경쟁당국에서도 과징금·형사책임과 달리 시정조치까지 면제하는 사례는 찾기 어렵다고 설명했다.

hyun9@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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