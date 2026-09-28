조지 러셀, 아제르바이잔 GP 우승…메르세데스 F1 선두 질주

AI 핵심 요약beta
- 조지 러셀이 28일 아제르바이잔 GP서 폴투윈을 달성했다.
- 러셀은 퀄리파잉 1위 뒤 결승도 제패해 시즌 3승을 올렸다.
- 메르세데스는 538점으로 컨스트럭터 선두를 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀의 조지 러셀이 2026 포뮬러원(F1) 월드 챔피언십 아제르바이잔 그랑프리(GP)에서 '폴투윈'을 달성했다.
메르세데스-벤츠는 러셀이 지난 26일(현지시간) 열린 시즌 15라운드 아제르바이잔 GP에서 우승했다고 28일 밝혔다.
러셀은 전날 퀄리파잉에서 1분42초526을 기록해 폴포지션을 차지했다. 결승에서는 1시간38분02초143의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 경기 중 가장 빠른 랩을 기록하는 패스티스트 랩까지 차지했다.
이번 우승으로 러셀은 올 시즌 3승, F1 통산 8승을 기록했다.
메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀은 이번 우승으로 컨스트럭터 챔피언십에서 538점을 기록하며 선두를 유지했다. 2위와의 격차는 160점이다.
팀은 2026년 규정에 맞춰 개발한 하이브리드 파워 유닛을 탑재한 '메르세데스-AMG F1 W17 E PERFORMANCE'로 이번 시즌에 출전하고 있다.
chanw@newspim.com