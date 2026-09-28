동아제약 '박맛젤', 서울 5개 대학서 캠퍼스 프로모션

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덕성여대·성신여대 등 6개 캠퍼스서 '젤파민 충전소' 운영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 박맛젤의 주요 소비자인 20대 여성과의 접점을 확대하기 위해 서울 소재 5개 대학에서 캠퍼스 프로모션 '젤파민 충전소'를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 총 6개 캠퍼스에서 열린다. 오는 29일부터 다음 달 1일까지 덕성여자대학교와 성신여자대학교에서 진행되며, 다음 달 13일부터 15일까지는 숙명여자대학교와 서울여자대학교, 동덕여자대학교에서 열린다. 성신여대에서는 수정캠퍼스와 운정캠퍼스에서 각각 행사를 진행한다.

동아제약, 박맛젤 여대 캠퍼스 프로모션 '젤파민 충전소' 진행 [사진=동아제약]

젤파민 충전소는 각 대학의 교내 카페를 중심으로 운영되는 참여형 프로모션이다. 대학생들에게 익숙한 '생일카페' 문화를 활용해 제품을 체험할 수 있도록 구성했다.

행사 기간 각 대학 내 카페에는 박맛젤과 학교별 마스코트를 활용한 디스플레이가 설치된다. 카페에서 음료를 구매한 학생에게는 학교 마스코트를 적용한 종이컵과 쇼핑백을 제공하고 박맛젤 2종을 증정한다.

매일 낮 12시부터 오후 3시까지는 교내 특정 공간에서 럭키드로우 이벤트도 진행한다. 참여자에게는 각 학교 마스코트와 박맛젤을 활용한 경품을 제공한다.

동아제약 관계자는 "20대 여성 소비자들이 일상적으로 찾는 교내 카페에서 박맛젤을 경험할 수 있도록 이번 행사를 기획했다"며 "소비자의 라이프스타일과 문화를 반영한 활동을 통해 브랜드 경험을 확대하겠다"고 말했다.

박맛젤은 박카스의 브랜드 아이덴티티를 활용해 젤리 형태로 만든 제품이다.

sykim@newspim.com