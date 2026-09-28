온코닉테라퓨틱스, 비만 신약 후보물질 첫 공개…11월 美 학회 발표

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비만 분야 학술대회서 파이프라인 정보 공개 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 개발 중인 신규 비만 신약 후보물질의 연구성과를 오는 11월 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 'ObesityWeek 2026'에서 처음 공개한다고 28일 밝혔다.

이번 연구는 학회의 Late-Breaking Abstract에 채택됐으며 구두발표(Oral Presentation)로 선정됐다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경 [사진=온코닉테라퓨틱스]

온코닉테라퓨틱스가 신규 후보물질의 공식 연구성과를 외부에 공개하는 것은 이번이 처음이다. 회사는 위식도역류질환 치료제 '자큐보'의 상업화와 항암 신약 후보물질 '네수파립' 개발에 이어 신규 파이프라인의 연구개발을 추진하고 있다.

신규 후보물질의 파이프라인명과 구체적인 연구 내용 및 결과는 학회 엠바고 정책에 따라 현재 공개되지 않았다. 회사는 학회 일정에 맞춰 관련 정보를 공개할 예정이다.

ObesityWeek는 미국비만학회(The Obesity Society)가 주최하는 비만 분야 학술대회다. 기초 대사 연구와 신약 개발, 임상시험, 영양, 행동과학, 보건정책 등 비만과 관련된 연구 결과가 발표된다.

Late-Breaking Abstract는 연구의 중요성과 신규성을 비롯해 연구방법과 결과, 결론 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

온코닉테라퓨틱스는 자체 구축한 AI 기반 분석·스크리닝 시스템을 활용해 이번 후보물질을 연구해 왔다고 설명했다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "자큐보의 상업화와 네수파립 개발에 이어 차세대 신약 후보물질을 처음 선보이게 됐다"며 "이번 발표를 시작으로 구체적인 연구성과를 순차적으로 공개하고 글로벌 신약으로 개발해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com