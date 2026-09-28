인텔리빅스, 제9보병사단과 AI 국방기술 실증 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

군 운용환경서 AI·영상센서 기술 검증

방산혁신기업 R&D 연계 현장실증 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 안전 인공지능(AI) 딥테크 기업 인텔리빅스가 제9보병사단과 AI 국방기술의 현장 적용과 실증을 추진한다.

28일 인텔리빅스에 따르면 회사는 지난 22일 제9보병사단과 첨단 AI 국방기술 발전 및 군 운용환경 기반 기술 실증을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 인텔리빅스가 보유한 AI·영상센서 기술과 제9보병사단의 군 운용 경험을 결합해 국방 환경에 적합한 기술을 검증하고 현장 활용 가능성을 확인할 계획이다.

인텔리빅스와 제9보병사단 관계자들이 지난 22일 첨단 AI 국방기술 발전 및 군 운용환경 기반 기술 실증을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. [사진=인텔리빅스]

특히 인텔리빅스가 방위사업청 방산혁신기업 연구개발(R&D) 과제로 추진하고 있는 악시정 환경 대응 AI 영상감시 기술 개발과 연계해 실제 군 운용환경에서 기술의 적용 가능성과 성능을 검증한다.

협약에 따라 인텔리빅스는 연구개발 시제품과 기술 인력을 투입해 현장 테스트와 시범 운용을 추진한다. 제9보병사단은 실증을 위한 군 운용환경을 제공하고 실제 운용 과정에서 확인된 요구사항과 개선 의견을 공유할 예정이다.

제9보병사단 관계자는 "실제 군 운용 환경에서는 기술 성능뿐 아니라 운용 타당성과 현장 적합성이 중요하다"며 "이번 협력을 통해 현장에서 필요한 요구사항을 구체적으로 제시하고, 연구개발 결과가 실질적인 운용 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

인텔리빅스 관계자는 "이번 협약은 연구개발 단계의 기술을 실제 군 환경에서 검증하고 국방 분야 적용 가능성을 구체화하는 계기가 될 것"이라며 "AI와 영상 센서 기술을 기반으로 국방 현장에서 활용할 수 있는 기술 경쟁력을 지속적으로 확보해 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com