동국제약, 배우 이성민 출연 '치센' 신규 TV 광고 공개

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치센캡슐·치센정 등 먹는 치질 치료제 제품군 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 배우 이성민과 함께한 치질 치료제 '치센'의 신규 TV 광고를 공개했다고 28일 밝혔다.

이번 광고는 치질 증상을 겪으면서도 주변 사람들에게 고민을 털어놓기 어려운 소비자의 상황에 착안해 '아무도 모르게 편해지세요'라는 콘셉트로 제작됐다.

동국제약 '치센' TV 광고 장면 [사진=동국제약]

광고에는 치질 때문에 회식과 가족 모임에 참석하기 어렵거나 업무에 불편을 겪는 상황을 주변에 솔직하게 밝히는 등장인물들이 나온다.

이어 배우 이성민이 "이런 말 하고 싶어도 못 하잖아요"라고 말하며 치질 환자가 겪는 상황을 표현한다. 이후 "그래서 치센"이라는 메시지와 함께 치센의 주성분인 디오스민의 작용기전을 그래픽과 내레이션으로 소개한다.

동국제약 광고 담당자는 "소비자들이 쉽게 꺼내기 어려운 치질 고민에 공감하고 먹는 치질약을 통한 관리 방법을 알리기 위해 광고를 제작했다"고 말했다.

치센은 디오스민 성분을 기반으로 한 일반의약품 치질 치료제다. 병원 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

동국제약은 디오스민 300mg을 함유한 '치센캡슐'에 이어 디오스민 함량을 600mg으로 높인 '치센정'을 출시해 제품군을 운영하고 있다.

sykim@newspim.com