김민석, 강신철에 "DMZ 사고, 투명하고 철저한 조사" 당부...姜 "오늘 마칠 예정"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김민석 "안보와 군 안전 차원에서 의구심 없어야"



[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 28일 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 강신철 국방부 장관을 만나 "철저하고 투명한 조사를 진행해 달라"고 당부했다.

김 대표는 이날 서울 여의도 국회 당대표 집무실에서 신임 인사차 예방한 강 장관을 접견한 자리에서 "청문회를 마치자마자 어려운 일이 발생했다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 김민석 더불어민주당 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 강신철 신임 국방부장관을 접견하고 있다. 2026.09.28 photo@newspim.com

김 대표는 DMZ 사고 조사 상황과 관련해 "새로운 경로를 개척하는 과정에서 생긴 일이라 현장 조사나 당사자 상황 등을 종합적으로 고려해야 하는 것으로 안다"며 현장 종합 조사 진행 경과를 물었다.

이에 강 장관은 "오늘 마칠 예정"이라고 답했다.

김 대표는 "조사 과정이 투명하고 철저하게 진행돼서 다른 요인이 개입될 여지가 없어야 한다"며 "안보라는 차원에서도 그렇고, 장병과 군의 안전이라는 차원에서도 의구심이 남지 않도록 철저하고 투명하게 조사가 이뤄지길 바란다"고 강조했다.

이어 "관련 사안을 다룰 국회 국방위원회도 곧 열릴 것으로 안다"며 군 당국의 책임 있는 후속 대응과 투명한 정보 공개를 거듭 요청했다.

allpass@newspim.com