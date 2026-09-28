김민석, 강신철에 "DMZ 사고, 투명하고 철저한 조사" 당부...姜 "오늘 마칠 예정"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표는 28일 강신철 장관을 만나 DMZ 지뢰 사고 조사를 당부했다
- 김 대표는 철저하고 투명한 조사로 의구심을 남기지 말라고 강조했다
- 국회 국방위 개최를 앞두고 군의 책임 있는 후속 대응도 요청했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 28일 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 강신철 국방부 장관을 만나 "철저하고 투명한 조사를 진행해 달라"고 당부했다.
김 대표는 이날 서울 여의도 국회 당대표 집무실에서 신임 인사차 예방한 강 장관을 접견한 자리에서 "청문회를 마치자마자 어려운 일이 발생했다"며 이같이 밝혔다.
김 대표는 DMZ 사고 조사 상황과 관련해 "새로운 경로를 개척하는 과정에서 생긴 일이라 현장 조사나 당사자 상황 등을 종합적으로 고려해야 하는 것으로 안다"며 현장 종합 조사 진행 경과를 물었다.
이에 강 장관은 "오늘 마칠 예정"이라고 답했다.
김 대표는 "조사 과정이 투명하고 철저하게 진행돼서 다른 요인이 개입될 여지가 없어야 한다"며 "안보라는 차원에서도 그렇고, 장병과 군의 안전이라는 차원에서도 의구심이 남지 않도록 철저하고 투명하게 조사가 이뤄지길 바란다"고 강조했다.
이어 "관련 사안을 다룰 국회 국방위원회도 곧 열릴 것으로 안다"며 군 당국의 책임 있는 후속 대응과 투명한 정보 공개를 거듭 요청했다.
allpass@newspim.com