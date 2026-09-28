티엔비코스메틱, 제주 K뷰티 매장 K-BEAUTY JEJU 개장

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 티엔비코스메틱㈜은 지난 9월 26일 제주 제주시 연동 상아빌딩 3층, 4층에 외국인 관광객을 위한 K-뷰티 전문 매장 'K-BEAUTY JEJU'를 열었다. 이 매장은 제주신라면세점 인근 메종글래드 제주 맞은편에 위치하며, 한국 화장품과 K-POP 굿즈, 체험형 콘텐츠를 제공한다.

[이미지=티엔비코스메틱] K-BEAUTY JEJU 내부

매장 3층은 스킨케어, 마스크팩, 헤어·바디 제품 등 다양한 K-뷰티 브랜드 제품을 비교하고 체험할 수 있도록 구성됐다. 특히 제주 지역 화장품 브랜드를 모은 '제주 화장품관'을 별도로 마련해 외국인 관광객의 제주 화장품 접근성을 높였다.

또한, 즉시 환급 서비스와 한국어, 중국어, 영어 안내를 통해 쇼핑 편의성을 강화했다.

4층은 색조화장품, K-POP 상품, 쇼핑, 체험, 콘텐츠 제작, 비즈니스 상담이 가능한 복합 공간으로 운영된다. 무료 메이크업 체험 프로그램을 제공하며, 크리에이터 스튜디오도 마련했다.

해외 바이어를 위한 B2B 기능도 강화했다. 전용 상담 라운지를 통해 도매 및 대량 구매 상담, 국내 화장품 브랜드의 해외 유통·수출 상담을 진행한다. 이를 통해 4층은 K-뷰티 브랜드와 해외 소비자, 크리에이터, 바이어를 연결하는 교류의 공간으로 운영될 예정이다.

티엔비코스메틱㈜ 관계자는 "제주를 방문한 외국인 관광객들이 한 공간에서 다양한 한국 화장품을 비교하고 체험할 수 있도록 100여 개 브랜드가 입점하는 매장으로 구성했다"며 "제주 관광과 K-뷰티를 연결하는 새로운 쇼핑·체험 공간으로 자리 잡는 것이 목표"라고 밝혔다.

[이미지=티엔비코스메틱] K-BEAUTY JEJU 외부 전경

whitss@newspim.com