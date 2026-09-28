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유통가 CEO들 설탕 담합에 홈플러스로 '국감行'

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  • 국회가 다음달 7일 식품·유통 CEO를 증인 채택했다
  • 김병주 회장은 홈플러스 회생과 피해 회복을 추궁받는다
  • 쿠팡·배민은 보안, 정무위는 거래관행을 점검한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농해수위, '담합' CJ제당·삼양사·롯데칠성 대표 증인 채택...내달 7일 출석
산자위, MBK 김병주 회장 증인석 세워... 홈플러스 회생 대책 추궁 전망
과방위, 쿠팡·배민 개인정보 유출과 홈쇼핑 거래 관행 점검
정무위, 28일 오후 4시 추가 증인 채택 주목...쿠팡 김범석 소환 관심사

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국회 국정감사가 일주일여 앞으로 다가온 가운데 설탕값 담합으로 법적 제재를 받은 식품기업 경영진과 홈플러스 회생의 열쇠를 쥔 대주주 MBK파트너스의 김병주 회장이 국정감사 증인석에 선다. 쿠팡은 개인정보 유출과 물류 현장 안전 문제, 배달 플랫폼은 수수료와 거래 관행을 둘러싼 질의가 예상된다.

다만 올해는 실질적인 상생 대책을 논의하기보다 기업인을 불러 세워 일방적으로 질타하는 국감이 되풀이돼선 안 된다는 목소리도 나온다.

[AI 이미지=남라다 기자]

◆식품사엔 '담합 경위', MBK엔 '회생·피해 회복' 추궁 전망

28일 국회와 유통업계에 따르면 국회 농림축산식품해양수산위원회(이하 농해수위)는 다음달 7일 농림축산식품부 국감에 조영식 CJ제일제당 부사장과 이운익 삼양사 대표, 박윤기 롯데칠성음료 대표를 증인으로 부른다.

농해수위 국감의 최대 쟁점은 원재료 가격 담합이다. 농해수위 소속 윤준병 민주당 의원이 공정위에서 받은 자료를 보면 올해 적발된 식품 관련 담합 5건의 관련 매출액은 14조9866억원, 부과 과징금은 1조8178억원에 달한다.

농해수위는 장기간 담합이 유지된 배경과 재발 방지책을 따져 묻는 한편, 담합으로 인한 원재료가 인상이 가공식품 가격과 소비자 부담에 미친 영향에 화력을 집중할 것으로 예상된다. 설탕 담합으로 증인으로 출석하는 박윤기 롯데칠성음료 대표에게는 공급가 상승이 실제 제품 가격에 미친 영향에 대한 질의가 이뤄질 전망이다.

오는 7일 예정된 산업통상자원중소벤처기업위원회(이하 산자위)의 중소벤처기업부 국감에는 MBK파트너스의 김병주 회장이 증인 명단에 이름을 올렸다.

산자위에서는 법원 회생계획 인가 이후 홈플러스의 실행 가능성을 두고 책임을 추궁할 것으로 보인다. 지난 2일 서울회생법원이 회생계획을 인가함에 따라 홈플러스는 오는 2037년까지 채무를 순차 변제할 예정이지만, 협력업체 대금 변제와 임금 지급, 점포 매각 등 정상화 과제는 여전히 산적해 있다.

김병주 회장에게는 홈플러스 최대주주로서 대형마트 사업부문, 부동산 등 매각 지연 시 납품업체와 입점 상인의 피해를 줄일 구체적 자금 확보 방안에 대한 추궁이 이어질 것으로 보인다. 

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

◆쿠팡·배민 보안 및 거래 관행 검증…정무위 추가 채택 '주목'

플랫폼 기업을 향한 검증의 칼날도 매서울 것으로 전망된다. 과학기술정보방송통신위원회(이하 과방위)는 브렛 앤서니 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO)와 김정훈 우아한형제들(배달의민족) CISO를 각각 증인으로 채택해 개인정보 유출 사고 이후 자체적으로 내놓은 개선책의 실효성을 따져 물을 예정이다. 

과방위에서는 TV홈쇼핑 재승인 심사 구조와 중소 납품업체 거래 실태도 도마 위에 오른다. 과방위는 TV홈쇼핑 재승인 제도의 실효성과 납품업체 수수료율 등 거래 조건을 점검하기 위해 허서홍 GS리테일 대표이사와 김재겸 롯데홈쇼핑 대표를 증인으로 확정했다. 유통업계 전반의 유통 수수료율 구조와 불공정 거래 행위 여부가 다시금 도마 위에 오를 것으로 예상된다.

아직 증인 명단이 확정되지 않은 상임위원회의 추가 소환 여부도 주요 변수다. 이날 오후 예정된 기후에너지환경노동위원회와 정무위원회 전체회의 결과에 따라 유통·식품업계 국감 증인 명단은 한층 더 늘어날 가능성이 크다.

김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌]

특히 공정위를 피감기관으로 둔 정무위원회는 이날 오후 4시 전체회의를 열고 국감 증인에 대해 논의한다. 정무위는 대규모유통업법 위반 여부와 온라인 플랫폼 거래 관행, 입점업체 수수료 및 비용 분담 등 유통업계 전반의 공정거래 현안을 다룰 수 있어, 패션·뷰티와 생활유통, 플랫폼업계 관계자들의 추가 증인 채택 여부에도 업계의 관심이 쏠리고 있다.

정무위가 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 증인으로 소환할지 여부에도 시선이 집중되고 있다. 그간 김 의장이 해외 체류 및 글로벌 사업 담당 등을 이유로 불출석 사유서를 제출하며 직접적인 국감 출석을 피해 왔던 만큼, 정무위가 책임 경영 추궁을 위해 그를 증인대에 세우는 강수를 둘지가 최대 관심사다.

외식·음료업계에서는 스타벅스코리아의 '탱크데이' 프로모션 논란이 여전히 주시 대상이다. 스타벅스는 논란 직후 대표이사 등 경영진 교체와 사과 표명을 이행했으나, 관련 수사가 계속 진행 중인 만큼 국감 현장에서 리스크 관리 및 내부 검증 체계의 결함에 대한 질의가 이어질 것이라는 관측이다. 

유통업계 한 관계자는 "정무위 등 일부 상임위의 명단 의결이 남아 있어 추가 증인 채택 가능성을 주시하는 등 긴장감이 고조되는 분위기"라고 전했다.

일각에서는 정치권과 기업 간의 소통 방식에 대한 성찰을 촉구하는 목소리도 나온다. 한 재계 관계자는 "매년 국감 때마다 기업 총수와 경영진을 증인으로 불러 현안에 대한 답변을 듣기보다 질타하는 데 그친다는 비판이 제기돼 왔다"며 "올해는 실질적인 산업 발전과 상생을 도모하기 위해서는 기업과 정치권이 문제해결을 위해 건설적 토론을 진행하는 장이 돼야 한다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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