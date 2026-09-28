유한양행 '윌로우하우스', 공연·전시 문화 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 28일 윌로우하우스에서 문화 프로그램을 시작했다
- 첫 공연은 28일 ‘음악이 흐르는 전시관’ 공연이다
- 다음달 금관5중주·전시 등으로 프로그램을 확대했다
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클래식·미술 전시 등 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 구사옥을 리모델링한 복합문화공간 '윌로우하우스'에서 공연과 전시 등 다양한 문화 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.
윌로우하우스는 올해 하반기 파일럿 형태의 공연과 전시를 진행하고 향후 클래식과 대중음악, 국악 공연을 비롯해 미술 작품 전시와 북콘서트 등으로 프로그램을 확대할 계획이다.
첫 프로그램은 28일 오후 7시 윌로우하우스 파빌리온에서 열리는 '음악이 흐르는 전시관' 공연이다. 동작음악협회와 앙상블 'Cielo', 세빌스가 함께 기획했다.
다음 달 14일에는 동작음악협회 소속 '브라스트리'의 금관 5중주 공연이 열린다. 같은 달 20일에는 '앙상블페이즈'의 연주가 진행된다.
미술 전시도 마련된다. 다음 달 28일부터 11월 3일까지 동작미술협회 20주년 기념전이 윌로우하우스에서 열린다.
유한양행은 올해 하반기 파일럿 프로그램을 토대로 2027년 문화 프로그램 운영 일정을 마련하고 있다. 지역 예술 관련 협회 및 문화예술재단 등과 프로그램을 논의 중이다.
윌로우하우스 관계자는 "관내외 예술 관련 협회 및 문화예술재단들과 소통하며 2027년 문화 프로그램 일정을 마련하고 있다"며 "윌로우하우스가 일상에서 예술을 향유할 수 있는 지역사회의 문화 공간으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com