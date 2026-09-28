유한양행 '윌로우하우스', 공연·전시 문화 프로그램 운영

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구사옥 리모델링한 복합문화공간

클래식·미술 전시 등 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 구사옥을 리모델링한 복합문화공간 '윌로우하우스'에서 공연과 전시 등 다양한 문화 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

윌로우하우스는 올해 하반기 파일럿 형태의 공연과 전시를 진행하고 향후 클래식과 대중음악, 국악 공연을 비롯해 미술 작품 전시와 북콘서트 등으로 프로그램을 확대할 계획이다.

유한양행 윌로우하우스 파빌리온 [사진=유한양행]

첫 프로그램은 28일 오후 7시 윌로우하우스 파빌리온에서 열리는 '음악이 흐르는 전시관' 공연이다. 동작음악협회와 앙상블 'Cielo', 세빌스가 함께 기획했다.

다음 달 14일에는 동작음악협회 소속 '브라스트리'의 금관 5중주 공연이 열린다. 같은 달 20일에는 '앙상블페이즈'의 연주가 진행된다.

미술 전시도 마련된다. 다음 달 28일부터 11월 3일까지 동작미술협회 20주년 기념전이 윌로우하우스에서 열린다.

유한양행은 올해 하반기 파일럿 프로그램을 토대로 2027년 문화 프로그램 운영 일정을 마련하고 있다. 지역 예술 관련 협회 및 문화예술재단 등과 프로그램을 논의 중이다.

윌로우하우스 관계자는 "관내외 예술 관련 협회 및 문화예술재단들과 소통하며 2027년 문화 프로그램 일정을 마련하고 있다"며 "윌로우하우스가 일상에서 예술을 향유할 수 있는 지역사회의 문화 공간으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com