정부, 해외 한인 전문가 공직 유치 나선다…41만명 국가인재DB 활용

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29일 세계한인주간서 글로벌 인재사업 설명회

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 정치·법률·의료·경제 등 세계 각국에서 활동하는 해외 우수 한인 인재의 공공부문 유치에 나선다.

인사혁신처는 29일 인천에서 열리는 재외동포청 주최 '2026 세계한인주간' 행사에서 '글로벌 인재사업 설명회'를 개최하고 30일까지 홍보관을 운영한다고 28일 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 설명회는 해외 각국에서 활동하는 우수 한인 인재들에게 정부의 글로벌 인재 유치 정책과 공공부문 참여 기회를 소개하기 위해 마련됐다.

설명회에는 '세계한인차세대대회'에 참가하는 차세대 지도자급 인재 60여명과 '세계한상대회' 영비즈니스리더포럼에 참가하는 경제인 120여명 등 총 180여명이 참석할 예정이다.

인사처는 설명회에서 정부 주요 직위 인사를 지원하기 위해 국내외 분야별 전문가 41만명의 정보를 수집·관리하고 있는 '국가인재데이터베이스(DB)' 등록 절차와 방법을 소개한다. 정부가 필요로 하는 글로벌 인재 분야와 실제 영입 사례도 안내한다.

해외에서 전문성을 쌓은 뒤 국내 공공부문에서 활동하고 있는 인재들의 사례도 소개한다.

유럽우주국(ESA) 탐사선 개발 프로젝트를 수행하고 현재 우주항공청에서 근무하는 김민재 사무관은 인터뷰 영상을 통해 공직에 도전하게 된 계기와 해외 인재들에게 전하는 조언 등을 소개한다.

미국·브라질·카자흐스탄 등에서 활동하는 차세대 동포들의 외교부 및 재외동포청 정책위원회 민간위원 참여 경험과 튀르키예에서 전쟁기념사업회 국제자문위원으로 활동하는 해외 한국학자의 참여 사례도 공유한다.

인사처는 세계한상대회 전시회가 열리는 28일부터 30일까지 정부 통합 홍보관에 별도 부스도 처음 운영한다.

홍보관에서는 공직 진출 경로와 직위별 임기·처우, 공직 지원 시 국적 제한 등에 대한 상담을 제공한다. 해외 인재가 현장에서 국가인재DB 등록을 신청할 수 있도록 지원할 예정이다.

인사처는 앞으로 재외공관 및 재외 한인 전문가단체와 협력을 강화하고 해외 전문가 초청 웨비나 등을 열어 해외 우수 인재 발굴과 공공부문 참여를 확대할 계획이다.

이은영 인사처 인재정보기획관은 "전 세계 동포사회와 소통하고 참여 기회를 확대하는 중요한 시점"이라며 "재외동포청 등 관계기관과 긴밀히 협력해 해외 한인 인재들이 대한민국의 발전에 기여할 수 있는 다양한 참여 경로를 마련해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com