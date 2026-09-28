장동혁 "영화 '암살자(들)' 황당한 음모론...표현의 자유는 좌파 전유물인가"

張 "김정일, 직접 육영수 여사 사건 사과했는데 이런 영화 만들어"

유영하 "명백한 사실 비틀어 역사 왜곡...박정희 명예 심각 훼손"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 28일 영화 '암살자(들)'이 육영수 여사 피격 배후에 박정희 전 대통령이 있다는 음모론을 담고 있다며 "표현의 자유는 좌파의 전유물인가"라고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북을 통해 "육영수 여사 피격의 배후에 박정희 대통령이 있다는 참으로 황당한 스토리라고 한다. 심지어 북한의 선전영화 '민족과 운명'을 리메이크 수준이라는 이야기까지 나온다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.09.28 jk31@newspim.com

장 대표는 "2002년 박근혜 대통령 방북 당시 북한 김정일이 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과한 바 있다"며 "김정일은 '암살 음모는 하급자들이 관련됐으며, 나는 사전에 그런 음모를 알지 못했다'고 했다. 그런데도 좌파들은 이런 영화를 만든다"고 주장했다.

그는 "그러면서 '표현의 자유'라고 한다. 5·18은 말 한 마디만 잘못해도 감옥에 간다"며 "6·25 북침론, 천안함 미국 잠수함 충돌 주장은 '표현의 자유'다. 노무현 대통령 건드리면 줄줄이 고소고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다. '표현의 자유'는 좌파의 전유물인가"라고 비꼬았다.

박근혜 전 대통령의 최측근으로 꼽히는 유영하 국민의힘 의원도 해당 영화에 대해 "명백한 정치적 프로파간다"라고 비판했다.

유 의원은 "흔히 좌파들은 픽션은 상상력에 터 잡은 것이고, 표현의 자유에 속한다고 강변한다"며 "허진호가 감독으로 만든 이 영화는 역사적 사실을 교묘하게 비틀어 마치 육영수 여사 피격의 진짜 배후는 고 박정희 대통령인 것처럼 묘사하고 있다"고 주장했다.

그는 "명백한 사실을 비틀어 역사를 왜곡하고 고 박정희 대통령의 명예를 심각히 훼손했다"며 "아직도 살이 에이는 아픔을 간직하고 있는 유족들의 가슴에 대못을 박은 패륜 행위이고, 우리 역사에 대한 반역"이라고 했다.

그러면서 "공동체를 유지하기 위해 지킬 선이 있다"며 "이번 영화는 명백하게 그 선을 넘었고 어떤 이유로도 용서받을 수 없다. 반드시 이에 대한 책임이 따를 것"이라고 덧붙였다.

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