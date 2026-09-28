일본 '리스콘 도쿄'에 재난안전기업 23곳 출격…3년 연속 한국관 운영

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행안부·부산·전북·경남 협업…지진·화재 대응, 구조·구급 기술 선봬

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국내 재난안전기업 23곳이 일본 대표 재난안전 분야 박람회에 참가해 현지 시장 공략에 나선다. 정부는 3년 연속 한국관을 운영하고 바이어 상담과 투자 설명회 등을 통해 국내 기업의 해외 판로 개척을 지원한다.

행정안전부는 오는 30일부터 다음 달 2일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 '2026 리스콘 도쿄(RISCON TOKYO 2026)'에서 한국관을 운영한다고 28 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

리스콘 도쿄는 재해 경감과 기업 위기관리, 보안 분야를 아우르는 일본의 대표적인 재난안전 분야 박람회로 매년 약 2만명의 바이어와 참관객이 찾는다.

행안부는 국내 재난안전기업의 기술력을 일본 시장에 알리고 해외 진출을 지원하기 위해 2024년부터 3년 연속 한국관을 운영하고 있다.

올해는 행안부와 부산·전북·경남 등 지방정부의 지원을 받아 국내 재난안전기업 23곳이 참여한다. 참여 기업들은 지진 경보시스템과 대응 설비, 화재 대응제품, 구조·구급 장비 등 국내 재난안전 분야 기술과 제품을 선보인다.

기업들의 실질적인 해외 판로 개척을 위한 지원도 이뤄진다. 행안부는 일본을 비롯한 해외 바이어와 투자사를 사전에 초청해 구매·투자 설명회와 비즈니스 상담회를 진행할 예정이다.

'일본 시장 진출 전략 설명회'도 열어 현지 선도기업의 시장 진출 노하우와 관련 정보를 국내 참여 기업에 제공한다.

한·일 정부 간 재난안전산업 협력도 추진한다. 행안부는 한국관 운영 기간 일본 내각부와 면담을 갖고 양국의 재난안전산업 분야 협력 확대 방안을 논의할 예정이다.

아울러 '2027년 안전산업박람회'에 일본 정부와 기업이 참여해 줄 것을 요청하는 등 양국 정부와 기업 간 교류 확대도 추진한다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 "기후변화로 인한 복합·대형 재난이 빈번해지면서 재난안전 분야의 국가 간 협력과 산업의 해외 경쟁력 확보가 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 우리 재난안전기업의 해외 시장 진출을 적극 지원하고 주요국과의 협력을 확대해 대한민국 재난안전산업의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com