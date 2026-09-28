이형일 부총리 "취약부문 회복 더뎌…경제 위험요인 한발 앞서 대응"

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28일 한은 방문해 신현송 총재와 면담

"여러 시장 움직임 함께 살펴야"

중동전쟁 여파로 물가·고용 부담 지속

"거시지표 넘어 위험요인 선제 대응"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 채권과 외환, 부동산, 가계부채 등 각 시장의 연계성이 커지고 있다며 경제 전반의 위험요인을 통합적으로 살펴야 한다고 강조했다.

이 부총리는 28일 오전 한국은행을 방문해 신현송 한은 총재와의 면담 자리에서 "채권·외환·부동산·가계부채 등의 상호 연계성이 높아지고 있어 여러 시장의 움직임을 함께 볼 필요가 있다"고 말했다.

최근 우리 경제에 대해서는 수출 호조와 내수 회복에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있다고 평가했다. 다만 국제 자본시장의 변동성과 지정학적 불확실성이 여전히 크다고 진단했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 서울 중구 한국은행에서 신현송 한국은행 총재와 면담에서 인사말을 하고 있다 [사진=재정경제부] 2026.09.28 jongwon3454@newspim.com

특히 중동전쟁이 국내 민생에 미치는 영향을 위험 요인으로 꼽았다. 이 부총리는 "대내적으로는 중동전쟁의 영향으로 물가와 고용 등 민생 부담이 지속되는 가운데 취약 부문의 회복 속도도 더딘 상황"이라고 밝혔다.

경제지표 개선만으로 경기 상황을 낙관해서는 안 된다는 점도 강조했다. 그는 "거시경제 지표에만 머무르지 않고 경제 전반의 위험요인을 한발 앞서 살펴보며 선제 대응하기 위한 체계를 더 확고히 하고 싶다"고 말했다.

재경부와 한국은행에는 시장 위험을 조기에 파악하기 위한 공조 강화를 주문했다. 금융시장 변동성과 외환·자산시장의 연계성을 통합적으로 점검하고 위험을 조기에 식별·대응할 수 있는 협력체계를 구축하겠다는 방침이다.

이 부총리는 "물가·성장·금융안정이라는 공동의 목표를 위해 다양한 방식으로 긴밀히 소통하고 최적의 정책 조합을 위한 공조 방안을 논의했으면 한다"고 밝혔다.

이어 원화 국제화와 디지털 금융, 잠재성장률 제고, 성장의 온기 확산 등을 중장기 협력 과제로 제시했다.

jongwon3454@newspim.com