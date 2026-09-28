티엑스알로보틱스, GS칼텍스 여수공장에 소화로봇 공급

엄인섭 대표 "재난 대응 체계를 넓혀 인명 피해 줄이겠다"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 티엑스알로보틱스는 GS칼텍스 여수공장 비상대응팀에 정유·석유화학 시설용 소화로봇을 공급한다고 28일 밝혔다. 인화성·폭발성 물질을 다루는 위험구역에서 소방 인력에 앞서 로봇이 화점에 접근해 초기 진압과 현장 정보 수집을 맡는 방식이다.

정유·석유화학 공장 화재는 일반 건축물 화재와 다르다. 유류 화재는 물을 잘못 사용할 경우 기름이 물 위로 퍼지며 불길이 확산될 수 있고, 강한 복사열과 저장탱크·배관 밀집 구조 탓에 소방 인력의 접근 거리가 제한된다. 연소 과정에서 유해가스가 발생하는 만큼, 진입 전 가스 농도와 화재 온도 등을 확인하는 작업도 필요하다.

티엑스알로보틱스 소화로봇 GS칼텍스 여수공장에서 화재 진압 시연 [사진=티엑스알로보틱스] 2026.09.28

이번 소화로봇은 최대 65m까지 물을 방사하고 초당 40ℓ의 고압 방수 성능을 갖췄다. 자체 냉각 기능을 적용해 복사열이 큰 고온 환경에서 작동할 수 있으며, 영하 20도부터 영상 60도까지 운용 가능하다.

가연성 가스 6종 이상을 감지하는 센서와 적외선 카메라, 초음파 장애물 감지 센서를 탑재해 화재 온도와 가스 농도 등 현장 정보를 실시간 전송한다. 최대 1km 거리에서 원격 조종할 수 있어, 대원이 폭발 위험구역 밖에서 로봇을 투입한 뒤 진입 여부를 판단할 수 있다.

차체는 900×1300×1100mm 크기, 420kg 중량의 스틸 궤도형이다. 최대 35도 경사와 높이 140mm 장애물을 통과할 수 있어 배관과 설비가 밀집한 구역에도 투입할 수 있다. 기존 소방차, 공장 내 소방수 설비, 모터 펌프와 연동 운용이 가능하며 배터리는 안정성이 높은 리튬인산철(LFP) 방식을 적용했다.

티엑스알로보틱스는 이번 공급을 계기로 정유·석유화학 공장뿐 아니라 물류센터, 대형 상업시설, 항만·선박 등 화재 초기 대응이 중요한 산업 현장으로 공급을 확대할 방침이다. 엄인섭 티엑스알로보틱스 대표는 "위험 현장은 사람이 접근할 수 있는 시간과 거리가 제한된다"며 "장비가 먼저 투입되는 재난 대응 체계를 넓혀 인명 피해를 줄이겠다"고 말했다.

peoplekim@newspim.com