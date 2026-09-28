장동혁, 강신철에 DMZ 폭발·사관학교 통합 우려 전달...姜 "우려 충분히 이해"

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장동혁, 강신철 국방장관 접견..."안보 이슈 정파 접근 안 돼"

張 "대통령에 맞서더라도 국방 지켜달라"...姜 "초심 잃지 않겠다"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 28일 강신철 신임 국방부 장관을 만나 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고와 3군 사관학교 통합 문제 등을 논의하며 "때로는 대통령에게 맞서는 일이 있더라도 대한민국의 국방과 안보를 든든히 지켜달라"고 당부했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 강 장관과 만나 "대한민국 안보에 대해 많은 국민들이 걱정하고 있다"며 "한 국가의 안보는 처음이자 끝이고, 국가의 존립과 국민의 안전에 관련된 문제"라며 이같이 말했다.

이날 접견에서는 최근 DMZ에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 3군 사관학교 통합 문제가 주요 현안으로 논의됐다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 "장 대표는 DMZ 사고와 관련해 국민적 의혹이 한 점도 없도록 철저하게 진상조사를 해야 한다는 점을 강조했다. 국가의 안보와 관련된 이슈는 정파적으로 접근해서는 안 된다고 강조했다"고 말했다.

이어 "국민의힘은 국방부와 이재명 정부가 이 사안을 어떻게 처리하는지 철저하게 지켜보고 국민의 입장에서 한 점 의혹이 없도록 진실을 밝히는 데 최선을 다하겠다고 말했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 강신철 국방부 장관을 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.09.28 jk31@newspim.com

장 대표는 공개 발언에서도 "만약 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고가 북한이 새롭게 매설한 지뢰에 의한 것이라면 명백한 침략행위"라며 "이는 묵과할 수 없는 일"이라고 했다.

3군 사관학교 통합 문제 관련해서 박 수석대변인은 "장 대표는 지금처럼 진행되는 졸속 통합은 군의 자긍심, 애국심, 사명감을 허무는 매우 잘못된 처사라고 했다"며 "이런 애국심을 훼손하고 자긍심과 사명감을 망쳐가면서까지 3군 사관학교를 통합하는 것은 매우 부적절하다는 점을 다시 한번 강조했다"고 전했다.

이에 대해 강 장관은 "대표님 말씀처럼 초심을 잃지 않고 장관직을 수행하겠다"며 "국방부 장관으로서 우리 정부와 함께 적에게는 가차 없고, 국민 여러분께는 사랑받는 승리하는 대한민국 국군을 만들어가겠다"고 답했다.

비공개 접견에서도 강 장관은 장 대표의 우려를 충분히 이해하고 있으며 우려가 없도록 하겠다는 취지로 답한 것으로 전해졌다.

다만 DMZ 사고와 관련해 강 장관이 밝힌 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 박 수석대변인은 "현재 조사가 진행 중인 사안이라 이 부분만큼은 언급을 삼가겠다"고 했다.

jeongwon1026@newspim.com