통계정보원·통계진흥원 합쳐 데이터 전문기관으로 재편…한국데이터원 설립 추진

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국가데이터처가 산하 한국통계정보원과 한국통계진흥원을 통합한 특수법인 '한국데이터원' 설립을 추진한다고 28일 밝혔다. 기존 통계 중심 지원체계를 데이터 전반으로 넓혀 국가데이터 정책의 실행력을 높이겠다는 구상이다.

이번 통합은 지난 3일 발표된 '공공기관 기능개혁 추진방안'의 후속 조치다. 단순한 조직 통폐합이 아니라, 분산돼 있던 통계·데이터 관련 기능과 전문인력을 한데 묶어 데이터 정책 수행 체계를 재편하겠다는 구상이다.

대전정부청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

새로 출범할 한국데이터원은 국가데이터 정책의 집행을 지원하고 관련 사업을 체계적으로 수행하는 전문기관 역할을 맡게 된다. 통계 생산·활용 지원에 집중돼 있던 기존 업무 기반을 데이터 구축·관리·활용 등으로 확장해 정책 현장의 수요에 대응한다는 방침이다.

국가데이터처는 현재 제정을 추진 중인 '국가데이터기본법'에 한국데이터원 설립 근거를 담을 계획이다. 법률에 두 기관의 기능과 권리·의무를 포괄적으로 승계할 수 있는 규정을 마련해 통합 과정에서 발생할 수 있는 행정·법적 공백을 최소화 할 계획이다.

국가데이터처 관계자는 "양 기관과 긴밀히 협력해 법 제정과 연계한 단계별 이행 절차를 차질 없이 진행할 것"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com