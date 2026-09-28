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금융당국, '휴면자산 1.5조' 금융사 '자발적 환급' 유도...환급액 매년 3월 공개

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 28일 1조5000억원 휴면자산 환급체계 개편했다.
  • 금융사별 환급실적·잔액을 매년 3월말 공개하기로 했다.
  • 자체 목표 설정과 내부통제 보고로 환급을 독려했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년부터 전 업권 개별 회사의 환급액·잔액 매년 3월말까지 공개
협회 모범규준에 관리목표·내부보고 명시…자발적 환급 촉진

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융당국이 1조5000억원 규모의 휴면금융자산을 소비자에게 돌려주기 위해 금융회사별 환급실적과 잔액을 매년 공개하도록 체계를 개편한다. 각 금융회사가 휴면자산 감축을 위한 자체 관리목표를 자율적으로 설정하고 내부통제위원회 보고를 명시해 자발적인 환급 노력을 유도한다는 구상이다.

◆ 매년 3월말까지 개별 금융사 환급실적 공개…장기미거래자산도 포함

28일 금융위원회와 금융감독원은 전체 금융권과 논의를 거쳐 이 같은 내용을 골자로 한 '휴면자산 환급실적 공개 및 관리체계 강화 방안'을 마련했다고 밝혔다. 금융당국은 향후 각 금융업권별 협회 등과 협의해 세부 공개안과 모범규준 개정안을 확정할 예정이다.

금융당국과 금융권은 그동안 소비자가 잊고 있던 금융자산을 손쉽게 조회하고 찾아갈 수 있도록 조회·환급 서비스와 캠페인을 지속해왔다. 하지만 금융회사가 보유한 휴면금융자산은 2022년말 1조5000억원에서 2023년말 1조6000억원, 2024년말 1조4000억원, 2025년말 1조5000억원으로 1조5000억원 안팎에서 수년째 제자리걸음을 이어오고 있다.

휴면금융자산은 법규상 청구권 소멸시효가 완성된 이후 찾아가지 않은 금액 가운데 서민금융진흥원에 출연하지 않고 금융회사가 보유 중인 자산이다. 2025년말 기준 예·적금 3825억원, 보험금 6583억원, 증권(휴면성증권 및 미수령주식·배당금) 3762억원, 신탁 849억원 등 총 1조5019억원 규모다.

여기에 개인이 보유한 3년 이상 입출금 거래내역이 없거나 만기 후 3년 이상 경과한 '장기미거래 금융자산'(14조2015억원) 등 휴면 전 단계 자산까지 포함하면 전체 규모는 15조7034억원에 이른다.

이에 따라 금융당국은 각 금융업권 협회 및 중앙회 홈페이지를 통해 개별 금융회사 단위로 전년도 휴면자산 환급액, 휴면자산 잔액, 장기미거래자산 잔액을 매년 3월말까지 연 1회 공개하도록 할 방침이다. 공개 대상은 은행·증권·보험·저축은행·상호금융 등 전 업권이다. 다만 상호금융은 전체 조합 합계 단위로 공개된다.

외부에서 개별 금융회사의 환급 실적을 직접 비교·확인할 수 있게 해 자발적인 환급 노력을 기울이도록 유도할 계획이다. 아울러 휴면자산으로 전환되기 전 단계인 장기미거래자산 잔액도 함께 공개해 발생 예방 단계부터 관심과 관리를 기울이게 해 나간다.

◆ '금융소비자보호 모범규준' 개정…자체 목표 설정·내부통제 강화

금융당국은 모범규준 개정을 통해 금융회사의 내부 관리체계도 한층 강화한다. 각 금융업권 협회의 '금융소비자보호 모범규준' 등에 자체 관리목표 설정, 환급 촉진 활동 수행, 내부보고에 관한 사항을 반영할 예정이다.

이에 따라 금융회사는 업권 및 금융회사별 특성에 맞게 환급률, 환급액, 증감률, 캠페인 횟수, 당해 안내·환급절차 개선 여부 등 통제 가능한 지표를 자율적으로 설정해 휴면자산 발생 예방과 감축을 위한 자체 관리목표를 수립·운영하게 된다.

아울러 캠페인 등 휴면자산 환급을 촉진하기 위한 활동을 수행하도록 하고, 관리업무 수행 결과를 '금융소비자보호 내부통제위원회' 등에 보고하도록 모범규준에 명시해 경영진 차원의 관리를 강화하도록 했다.

[자료=금융위]

◆ 올해말까지 시스템 정비 추진…2027년 3월말까지 첫 공개

각 금융업권 협회는 2026년말까지 금융소비자보호 모범규준 등을 개정해 이번 개선내용을 반영하고, 환급실적 공개를 위한 홈페이지 내 메뉴 신설과 시스템 마련 등을 추진할 예정이다. 이에 따라 2026년도 휴면자산 환급실적 등은 2027년 3월말까지 일반에 공개된다.

다만 일각에서는 자율적인 목표 설정과 실적 공개 중심의 방안이어서 실효성에 한계가 있을 수 있다는 지적도 나온다. 목표 미달 시 강제 제재나 인센티브 장치가 따로 없는 데다, 상호금융의 경우 개별 조합이 아닌 전체 합계로만 공개돼 개별 신협·농협 간 비교가 불가능하다는 이유에서다. 또한 전체 15조7034억원 중 약 90%인 14조2015억원이 장기미거래자산인 만큼, 사전 관리와 휴면 전환 방지가 실질적 성과를 가르는 핵심 과제가 될 전망이다.

금융당국은 "금융회사의 자발적인 관리와 환급을 촉진해 금융소비자가 잊고 있던 금융자산을 찾아갈 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 더 많은 휴면자산이 금융소비자에게 돌아갈 수 있도록 휴면자산의 발생 예방 및 감축을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 금융소비자는 금융감독원의 금융소비자 정보포털 '파인'의 '잠자는 내 돈 찾기'나 서민금융진흥원 휴면예금 찾아주기 서비스, 어카운트인포(계좌정보통합관리) 등을 통해 본인의 휴면자산 및 장기미거래자산을 손쉽게 조회하고 환급받을 수 있다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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