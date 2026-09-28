'더 좋은 돌봄 위해'…CJ도너스캠프, 아동복지 교사 260명 맞춤교육 실시

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AI 활용·아동 지도법 다뤄

다음달 정선서 100명 캠프

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ나눔재단은 전국 아동복지시설 경력 교사 260명의 돌봄 전문성을 높이기 위한 '2026 CJ도너스캠프 2차 교사교육'을 다음달 1일까지 진행한다고 28일 밝혔다.

교육 대상은 경력 5년 초과 교사다. 28일 서울을 시작으로 오는 29일 여수, 다음달 1일 대구에서 총 3일간 심화 과정을 운영한다.

CJ도너스캠프가 지난달 7일 서울 CJ인재원 손복남홀에서 '2026 CJ도너스캠프 1차 교사교육'을 진행하고 있다. [사진=CJ나눔재단]

교육은 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)·경계선지능 아동의 사례별 지도 전략, 인공지능(AI)·디지털 환경 변화에 따른 아동 지도, 디지털·게임 리터러시, 돌봄 현장의 법률 이슈 등을 다룬다. 사례 중심 강의와 소그룹 토의를 병행해 교사들이 경험을 나누고 배운 내용을 현장에 적용하도록 구성했다.

서울 교육에서는 김상균 경희대학교 교수가 'AI 시대, 아이들 곁의 교사는 무엇을 해야 할까?'를 주제로 강연한다. AI 시대 아동·청소년의 변화와 교사의 역할, 교육·돌봄 과정에서의 AI 활용 및 지도 방향을 다룬다.

CJ도너스캠프는 사전 교사 설문을 통해 현장 수요를 교육과정에 반영하고 있다. 올해는 경력에 따라 교육 대상을 나눴으며, 지난달 부산·광주·서울에서 진행한 1차 교육에는 경력 1~5년차 교사 약 180명이 참여해 창의 인성교육과 상담·소통법 등을 배웠다.

다음달 29일부터 31일까지는 강원도 정선에서 전국 아동복지시설 교사 100명을 대상으로 'CJ도너스캠프 교사캠프 정선 2026'을 운영한다. 소통 전문가 특강과 자기돌봄, 교사 간 네트워킹 프로그램 등을 마련할 예정이다.

CJ도너스캠프는 2005년 설립된 CJ나눔재단의 나눔 플랫폼이다. 전국 4000여개 지역아동센터와 그룹홈 등 아동복지시설을 회원으로 두고 아동·청소년의 문화교육과 자립을 지원하고 있다.

아동복지시설 교사를 대상으로 한 역량 강화 교육과 재충전 프로그램은 2006년부터 이어왔다. 지난해까지 관련 프로그램에 참여한 교사는 누적 4400여명이다.

kji01@newspim.com