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월드컵 이어 아시안게임도…유통가 '스포츠마케팅 실종' 왜

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  • 한국은 28일 아시안게임 3위 유지했다
  • 유통가는 편의점·치킨·주류 할인에 그쳤다
  • 시청률·화제성도 낮아 특수 효과는 약했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시차 없는 황금시간대 경기, 좋은 성적에도 마케팅 열기는 예전만 못해
시청률도 뚝…"붐 크게 안 일고 판촉효과 없어 마케팅 줄일 수 밖에"

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임이 28일 10일 차를 맞아 반환점을 돌았다. 한국 선수단은 금메달 21개, 은메달 23개, 동메달 39개로 종합 3위를 유지하고 있다. 목표는 금메달 40개 이상과 종합 3위 수성이다. 개최국 일본과 시차가 없고 야구·축구 주요 경기가 저녁 시간대에 몰려 있어 '집관 특수' 조건은 갖춰졌지만, 유통가의 마케팅 열기는 과거 국제 대회 때만 못하다는 평가가 나온다.

한국 야구 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본을 3-1로 꺾고 2010 광저우 대회 이후 5회 연속 금메달을 차지했다. 비가 내리는 가운데에서 많은 한국인들는 경기장을 찾아 열정적인 응원을 펼쳤다.  [사진= 로이터 뉴스핌]

지난 6월 북중미 월드컵에서도 비슷한 흐름이 있었다. 대표팀 조별리그 탈락이라는 변수가 있었지만, 탈락 전에도 마케팅 규모 자체가 크지 않았다는 것이 업계 안팎의 지적이다.

28일 유통업계에 따르면 이번 아시안게임에서 눈에 띄는 움직임은 편의점과 치킨·주류 업계에 국한돼 있다. CU는 이달 말까지 주류·안주류·스낵·음료 등 70여 종을 최대 56% 할인하고, 세븐일레븐은 30일까지 치킨·맥주·위스키·라면 등 300여 종을 최대 55% 할인 행사에 올렸다. GS25는 번들 맥주 28종을 카카오페이 결제 시 2,000원 할인하고, 치킨25에서는 소바바치킨 3종을 1+1로 판매한다.

식품·스포츠 업계는 국가대표 후원과 제한적인 마케팅으로 방향을 틀었다. BBQ는 국가대표 선수단에 격려금 1억 원을 전달했고, CJ제일제당은 지난달 27일 진천 국가대표선수촌에서 선수단과 코칭스태프 약 800명을 대상으로 '비비고 데이'를 열었다. 파리바게뜨는 '팀코리아' 응원 캠페인을 진행 중이고, 대한체육회와 팀코리아 공식 후원사인 오비맥주 카스는 야구·축구 주요 경기에 맞춰 수도권에서 '카스 뷰잉펍'을 운영 중이다. bhc는 10월 4일까지 '파이팅 코리아, 응원 페스티벌'을 열고 응원 참여 고객에게 1000~5000원 할인 혜택을 제공한다.

백화점 업계에서는 아시안게임을 주제로 한 이벤트를 찾기 어렵다. 롯데·신세계·현대백화점이 추석 연휴를 맞아 준비한 행사는 팝업 스토어와 전통 공연, 체험 시설 할인 등 명절 콘텐츠에 집중돼 있을 뿐, 세 백화점 모두 아시안게임 관련 응원 마케팅은 내놓지 않았다. 대형마트 역시 사정은 비슷하다. 반대로 개최국 일본에서는 백화점이 대회 자체를 마케팅에 활용하고 있다. 나고야시의 한 백화점은 대회 공식 기념품 매장을 열고 산리오 캐릭터와 협업한 상품을 진열해 판매 중이다.

이런 흐름은 지난 6월 월드컵에서 먼저 나타났다. 월드컵 공식 스폰서인 오비맥주는 강남역 인근에서 '카스 FIFA 월드컵 2026 팬 베이스캠프'와 응원 행사 '뷰잉펍'을 운영했지만, 대표팀이 조별리그에서 탈락하자 후속 프로모션을 접었다. 백화점 업계에서는 애초에 월드컵을 조별리그 일정에 맞춘 소규모 팝업 정도로만 반영했던 터라 탈락에 따른 타격도 크지 않았다. 대표팀이 32강 진출에 실패한 지난 6월 30일부터는 백화점 3사가 곧바로 여름 정기세일로 전환했다.

지상파 3사 아시안게임 시청률 추이. [AI 그래픽= 김용석 기자]

경기장 밖 화제성도 예전만 못하다. 개회식 직후 열린 일부 경기는 시청률이 0%대를 기록하기도 했다. 지난 20일 닐슨코리아 기준으로 이번 대회 개회식의 지상파 3사 시청률 합계는 5.8%(KBS1 2.6%, MBC 1.7%, SBS 1.5%)에 그쳤다. 3년 전 항저우 대회 개회식은 KBS와 MBC 두 방송사 합계만 8.7%로, 이번 대회 3사 합계보다 높았다. 단순 합산 기준으로 38%나 줄어든 셈이다. 다만 항저우 대회 당시 SBS가 개회식을 정규 프로그램 종료 후 80분 분량으로 지연 중계했던 반면 이번에는 KBS·MBC와 함께 생중계해, 두 대회의 편성 조건이 같지는 않다. 올림픽을 포함한 국제 스포츠 중계 전반에서 관심이 낮아지고 시청자가 유튜브·OTT로 옮겨가는 흐름이 이번 대회에서도 이어졌다는 분석이다.

유통업계 관계자는 "예전에는 월드컵 등이 벌어지면 마케팅 활동을 크게 벌였지만 지금은 그렇지 않다"며 "붐이 크게 일어나지도 않는데다가 요즘 젊은 세대의 개인주의적 성향 등 판촉 효과는 별로 없는 편이다. 기업 입장에서는 불경기 등을 고려해, 제반 마케팅을 줄일 수밖에 없다"고 밝혔다.

실제로 스포츠 특수는 경기 시간대와 대표팀 성적에 따라 편차가 컸다. 2023년 중국 항저우 아시안게임 때는 결승전이 몰렸던 그해 10월 7일 BBQ 전국 매장 평균 매출이 전주 같은 날보다 121.3% 늘었고, bhc와 교촌치킨도 각각 80%, 70% 증가했다. 2022년 카타르 월드컵에서도 오후 10시에 열린 한국과 우루과이전 당시 BBQ 매출이 전월 대비 170%, bhc는 200%, 교촌치킨은 140% 증가했다. 하지만 올 3월 월드베이스볼클래식은 주요 경기가 국내 아침 시간대에 열려 큰 효과를 보지 못했고, 6월 월드컵도 경기가 오전 근무 시간에 걸린 데다 대표팀이 일찍 탈락하면서 응원 열기가 식었다.

일본에서 진행되는 아시안게임은 시차가 없고 저녁 경기가 몰려 있는 데다 대표팀 성적도 좋아 매출로 이어질 조건 자체는 나쁘지 않다. 그런데도 마케팅 열기와 화제성이 과거 대회만 못하다는 평가가 나오는 것은, 반복된 대회에서 매번 큰 효과를 보지 못한 경험이 쌓이면서 업계가 사전에 마케팅 규모를 줄이고 있기 때문이다. 한 해에 WBC와 월드컵, 아시안게임까지 국제 스포츠 이벤트가 세 차례나 몰리면서 마케팅 요인이 분산된 점도 영향을 미친 것으로 보인다.

아시안게임은 시차가 거의 없는 일본에서 진행중이지만 정작 스포츠 마케팅 효과는 크지 않은 것으로 분석됐다. [사진= 로이터 뉴스핌]

fineview@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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