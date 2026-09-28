메디아나, 통합 모니터링 솔루션 누적 6000병상 돌파

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나는 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'의 누적 공급 병상이 6000병상을 넘어섰다고 28일 밝혔다.

최근 336병상 규모의 뉴성민병원과 214병상 규모의 김제우석병원 등과 신규 공급 계약을 체결했다. 종합병원과 요양병원 등 다양한 의료기관을 중심으로 솔루션 공급을 확대하고 있다.

메디아나에 따르면 'MEDIANA Unified Monitoring'은 환자감시장치(PMD), 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치(CMS)를 하나의 환경으로 연결해 유·무선 환자 데이터를 통합 관리하는 솔루션이다. 병상의 환자감시장치와 이동 환자의 웨어러블 기기에서 생성되는 생체신호를 연계해 의료진이 환자 상태를 연속적으로 확인할 수 있도록 지원한다.

메디아나 통합 모니터링 솔루션 (MEDIANA Unified Monitoring). [사진=메디아나]

메디아나는 기존 환자감시장치 사업을 통해 확보한 병원 네트워크를 기반으로 중환자실뿐 아니라 일반병동, 회복기·장기입원 환자 등 지속적인 상태 관찰이 필요한 의료환경으로 웨어러블 기반 모니터링 적용을 확대하고 있다. 차세대 중앙집중감시장치 'MEDIANA Unified Central'을 중심으로 통합 모니터링 환경 고도화도 추진 중이다.

메디아나 관계자는 "누적 6000병상 확보는 다양한 병원 환경에서 통합 모니터링 적용이 꾸준히 확대되고 있다는 점에서 의미가 있다"며 "연내 산소포화도(SpO2) 등 모니터링 제품군도 추가해 통합 모니터링 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

메디아나는 계열사 셀바스AI와 협업을 통해 환자 상태 분석·예측 기능을 고도화하는 동시에 병원 내 사람·데이터·시스템을 연결하고 반복 업무를 자동화하는 AI 기반 운영 환경을 구축할 계획이다.

nylee54@newspim.com