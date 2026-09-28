"코리아 프리미엄 위크 개막…코스닥 수급 개선책 주목" - SK증권

9월28일~10월16일 첫 개최…자본시장 정책·상장사 IR 진행

일본·대만처럼 글로벌 투자자 대상 정례 소통 채널 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK증권은 28일 이날부터 시작되는 '코리아 프리미엄 위크 2026'이 글로벌 투자자와 국내 자본시장 간 정례적인 소통 채널을 구축하는 계기가 될 것으로 전망했다. 특히 코스닥 시장에서는 향후 패시브 자금 유입을 유도할 제도적 방안이 구체화되는지 주목할 필요가 있다고 분석했다.

나승두 SK증권 연구원은 "이번 코리아 프리미엄 위크 개최의 의미는 단순 일회성 행사 개최를 넘어 우리나라 자본시장의 현주소를 전세계에 알리는 정례적 쇼케이스가 시작된다는 데 있다"고 밝혔다.

코리아 프리미엄 위크 2026은 이날부터 내달 16일까지 3주간 진행된다. 금융위원회와 한국거래소가 공동 주관하며 첫 주에는 자본·외환시장 관련 정책 세션과 주요 상장사 기업설명회(IR), 이후에는 코스닥·코넥스 상장사 IR과 각종 세미나 등이 이어진다. 금융위원회에 따르면 올해 처음 열리는 행사에는 정부와 유관기관, 금융투자업계 등이 참여하며 총 25개 안팎의 행사가 예정돼 있다.

코리아 프리미엄 위크. [사진=코리아 프리미엄 위크 홈페이지 캡처]

SK증권은 일본의 '재팬 위크스(Japan Weeks)'와 대만의 '타이완 위크스(Taiwan Weeks)'처럼 국내에서도 글로벌 투자자들을 대상으로 한 정례적인 소통 창구가 마련된다는 점에 의미를 뒀다. 일본은 지난 2023년, 대만은 2025년 관련 행사를 출범시켰으며 한국은 올해 처음 코리아 프리미엄 위크를 개최한다.

나 연구원은 "일본의 Japan Weeks나 대만의 Taiwan Weeks처럼 글로벌 투자자들을 대상으로 한 정례화된 소통 채널을 구축한다는 것"이라며 "행사 기간 국내외 주요 투자자들이 참석하는 라운드테이블에서 다양한 제언과 자유 토론이 진행될 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

코스닥 시장과 관련해서는 다음 달 예정된 경쟁력 강화 논의에 주목했다. 금융위원회가 공개한 일정에 따르면 10월 6~8일에는 코스닥 시장 경쟁력 강화 세미나와 코스닥·코넥스 상장기업 IR, 벤처 회수시장 활성화 세미나 등이 진행될 예정이다. 금융위원회

SK증권은 특히 코스닥 상장·퇴출 제도 개선과 혁신기업 육성, 투자자 신뢰 제고 등을 위한 정책 방향에서 패시브 자금 유입과 관련된 구체적인 방안이 제시되는지 살펴봐야 한다고 진단했다. 코스닥 셀렉트 지수를 비롯한 승강형 세그먼트 시행 방안이 논의될 가능성이 있지만 관련 지수의 구체적인 발표까지는 시간이 더 필요할 수 있다고 봤다.

나 연구원은 "코스닥 시장 활성화를 위한 정책적 지원 의지가 강하다는 점, 세그먼트 관련 지수 기반 ETF 등 다양한 투자상품 출시까지 이어질 수 있다는 충분한 힌트를 얻을 수 있다면 코스닥 시장에 미치는 영향은 긍정적일 것으로 기대된다"고 설명했다.

최근 코스닥 시장의 주요 과제로는 수급 기반 확충을 꼽았다. SK증권은 연초 이후 반도체 ETF 등에 자금이 집중되는 과정에서 코스닥 거래대금과 신용융자가 감소했다고 분석했다. 이에 따라 개인뿐 아니라 기관과 패시브 자금을 유인할 수 있는 제도 마련이 중요하다고 봤다.

상장폐지 제도 강화 등을 통해 시장 신뢰도를 높이기 위한 움직임이 진행되는 가운데 코스닥 기업의 성장성과 수급 개선책이 함께 나타날 경우 시장 평가에도 변화가 나타날 수 있다는 분석이다.

나 연구원은 "로봇과 반도체 소부장, 에너지 등 글로벌 밸류체인 안에서 존재감이 커지는 코스닥 기업들의 성장세가 나타나는 가운데 수급적 유인책까지 더해진다면 코스닥 시장에 대한 재평가는 속도감 있게 나타날 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com