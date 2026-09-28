"연금·ISA 절세법 바뀐다"…우리투자증권, 세법 개정 대비 세미나 개최

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29일 우수고객 대상 무료 라이브 강연 진행

연금저축·IRP·ISA 활용법부터 세법 개정까지

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리투자증권이 2027년 세법 개정에 대비해 절세 전략을 소개하는 라이브 웨비나를 연다. 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP), 개인종합자산관리계좌(ISA) 활용법 등 실생활에 적용할 수 있는 절세 노하우를 전문가가 직접 설명할 예정이다.

우리투자증권은 오는 29일 '2027년 달라지는 세법과 절세계좌 활용 Tip'을 주제로 디지털PB센터 우수고객 대상 무료 라이브 웨비나를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 웨비나는 사전 고객 설문에서 관심이 가장 높았던 연금과 절세를 주제로 마련됐다. 연말정산 준비와 내년도 세법 개정에 대비할 수 있도록 주요 세법 변화와 절세계좌 활용 전략을 중심으로 진행된다.

강연에는 우리투자증권 영업솔루션부 이고운 세무사와 IRP상품부 이강희 과장이 연사로 나선다. 세무와 연금상품 실무 경험을 바탕으로 절세 방법과 계좌 관리 요령 등을 소개한다.

우리투자증권 사옥. [사진=우리투자증권]

1부에서는 '2027년 달라지는 세법'을 주제로 세법 개정 예정 사항과 부동산 양도소득세, 종합부동산세 개정 방향 등 투자자들의 관심이 높은 내용을 다룬다.

2부에서는 연금저축과 IRP, ISA 등 절세계좌 활용법과 계좌 점검 방법, 노후 준비를 위한 연금 납입 전략 등을 설명한다. 강연 이후에는 실시간 질의응답을 통해 참가자들의 궁금증을 해소할 예정이다.

연금저축과 IRP, ISA는 세액공제와 과세이연, 저율 과세 등의 혜택을 받을 수 있는 대표적인 절세 계좌다. 다만 가입 한도와 납입 한도, 중도 인출 조건 등이 서로 달라 자신의 투자 목적과 은퇴 계획에 맞춰 계좌를 활용하는 것이 중요하다.

황성문 우리투자증권 디지털PB센터장은 "내년도 세법 변화에 미리 대비하고 절세계좌를 적절히 활용하면 실질적인 세금 부담을 줄일 수 있다"며 "이번 웨비나를 통해 고객들이 연말에 미리 챙겨야 할 사항을 점검하고 달라지는 세법 환경에 맞춰 합리적인 자산관리 전략을 세우는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

이번 웨비나는 우리투자증권 우수고객을 대상으로 무료로 진행되며, 회사는 앞으로도 고객 자산관리 수요에 맞춘 금융 콘텐츠와 전문가 상담 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

plum@newspim.com