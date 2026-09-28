하나펀드서비스, 공무원연금기금 사무관리 우선협상대상자 선정

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나펀드서비스가 공무원연금공단이 주관하는 '공무원연금기금' 일반사무관리회사 경쟁입찰에서 우선협상대상자로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 입찰은 4대 금융그룹 산하 사무관리사들이 참여한 경쟁 입찰로 진행됐다.

[사진=하나펀드서비스]

재선정에 따라 하나펀드서비스는 오는 2031년 9월까지 5년간 공무원연금기금의 펀드 순자산가치(NAV) 산출, 컴플라이언스 점검, 공시 및 리포팅 지원 등 일반사무관리 업무를 전담하게 된다.

공무원연금기금은 국가가 지급을 보장하는 핵심 공적 기금으로 엄격한 내부통제와 높은 정확성이 요구된다.

하나펀드서비스는 연기금 사무관리 분야에서 꾸준히 전담 노하우를 쌓으며 기금 운용을 안정적으로 지원해 왔다. 자체 전산시스템인 'HINTs(힌츠)'를 활용한 업무 처리와 내부통제 및 리스크 관리 역량이 이번 평가에서 반영됐다.

김덕순 하나펀드서비스 대표는 "공적 기금의 사무관리사로 재선정되어 책임감을 느낀다"며 "전문성과 신뢰를 바탕으로 오차 없는 사무관리 서비스를 제공해 기금의 안정적 성장을 지원하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com