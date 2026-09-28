카카오뱅크, SSF샵 제휴 '한달적금 with SSF SHOP' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 28일 SSF샵 제휴 한달적금을 출시했다
- 가입은 28일부터 10월 28일까지 1인 1계좌로 가능했다
- 회차별 포인트·쿠폰·경품 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵과 제휴해 할인 쿠폰, 포인트, 경품 혜택을 제공하는 '한달적금 with SSF SHOP'을 출시한다고 28일 밝혔다.
'한달적금'은 매일 100원에서 3만원까지 저축하는 만기 31일의 단기 상품으로, 올해 상반기까지 누적 개설 1500만 좌를 돌파했다.
이번에 출시된 '한달적금 with SSF SHOP'은 패션 플랫폼과 협업한 첫 파트너적금이다. 가입은 9월 28일부터 10월 28일까지 가능하며 1인당 1계좌로 제한된다.
납입 회차에 따라 SSF샵에서 사용 가능한 혜택이 지급된다. 첫 저축 성공 시 5000원 상당의 SSF샵 전용 포인트를 지급하며, 3회차에는 11% 할인쿠폰을 제공한다. 7회차에는 추첨을 통해 1100명에게 1만원 포인트를, 11회차 납입 완료 시에는 3만원 할인쿠폰을 지급한다.
추첨을 통한 경품 혜택도 운영한다. 16회차 납입 고객 중 110명을 추첨해 모바일 쿠폰을 증정하며, 31일간 납입을 완료한 고객 중 5명을 추첨해 가방 및 의류 등을 제공한다. 당첨자는 오는 12월 7일 개별 안내될 예정이다.
카카오뱅크 관계자는 "저축 습관을 형성하면서 패션 혜택을 받을 수 있도록 제휴 상품을 기획했다"며 "생활 밀착형 분야에서 실용성을 갖춘 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com