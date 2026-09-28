카카오뱅크, SSF샵 제휴 '한달적금 with SSF SHOP' 출시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵과 제휴해 할인 쿠폰, 포인트, 경품 혜택을 제공하는 '한달적금 with SSF SHOP'을 출시한다고 28일 밝혔다.

[사진=카카오뱅크]

'한달적금'은 매일 100원에서 3만원까지 저축하는 만기 31일의 단기 상품으로, 올해 상반기까지 누적 개설 1500만 좌를 돌파했다.

이번에 출시된 '한달적금 with SSF SHOP'은 패션 플랫폼과 협업한 첫 파트너적금이다. 가입은 9월 28일부터 10월 28일까지 가능하며 1인당 1계좌로 제한된다.

납입 회차에 따라 SSF샵에서 사용 가능한 혜택이 지급된다. 첫 저축 성공 시 5000원 상당의 SSF샵 전용 포인트를 지급하며, 3회차에는 11% 할인쿠폰을 제공한다. 7회차에는 추첨을 통해 1100명에게 1만원 포인트를, 11회차 납입 완료 시에는 3만원 할인쿠폰을 지급한다.

추첨을 통한 경품 혜택도 운영한다. 16회차 납입 고객 중 110명을 추첨해 모바일 쿠폰을 증정하며, 31일간 납입을 완료한 고객 중 5명을 추첨해 가방 및 의류 등을 제공한다. 당첨자는 오는 12월 7일 개별 안내될 예정이다.

카카오뱅크 관계자는 "저축 습관을 형성하면서 패션 혜택을 받을 수 있도록 제휴 상품을 기획했다"며 "생활 밀착형 분야에서 실용성을 갖춘 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com