이브자리, 창립 50주년 대국민 감사제 개최…인기 침구 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 이브자리가 7일 창립 50주년 감사제를 열었다
- 10월 한 달간 전국 300여 매장서 최대 50% 할인했다
- 라이젤 토퍼와 맞춤형 베개 등 25종을 선보였다
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스테디셀러 토퍼 및 맞춤 베개 등 할인 적용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 토털슬립케어 브랜드 이브자리가 창립 50주년을 맞아 10월 한 달간 전국 300여 개 매장과 공식 온라인몰에서 '대국민 감사제'를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 감사제는 이브자리 창립기념일인 10월 3일에 맞춰 기획됐다. 이브자리는 덮고, 깔고, 베는 침구의 3대 요소별 대표 제품을 '창립 50주년 기념 품목'으로 선정하고, 이를 포함한 행사 품목에 최대 50% 특별체험가를 적용한다.
주요 기념 품목인 '라이젤 토퍼'는 2014년 출시 이후 '통째로 빨아 쓰는 토퍼'로 알려지며 12년간 누적 10만 장 이상 판매된 대표 스테디셀러다. 국내 독점 제작하는 엑스폼(X-foam) 소재를 적용해 물세탁이 용이하며, 위생 관리가 중요한 가정에서 호응을 얻고 있다. 또한 열전도성이 높아서 바닥 난방 온기가 잘 전달돼 가을·겨울철 사용에 적합하다.
이와 함께 개인 맞춤형 기능성 베개를 포함한 베개류 25종도 행사 품목으로 선보인다. 경추용·어깨용·측면용으로 구성된 '신의사추천베개'는 수면 자세에 맞춰 선택할 수 있으며, '슬립핏 베개'는 상단 5개 유닛의 칩 양을 조절해 체형과 수면 습관에 맞춰 높이를 조절할 수 있는 것이 특징이다.
한편, 1976년 창립한 이브자리는 침구업계 최초 대리점 체계 도입, 수면환경연구소 설립, 맞춤형 수면 전문 브랜드 '슬립앤슬립' 론칭 등을 추진하며 토털슬립케어 브랜드로 성장했다. 올해는 50주년을 맞아 '숲 가꾸기 재단' 설립과 사사 발간 등 기념 사업을 추진한다.
stpoemseok@newspim.com