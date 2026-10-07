신한자산운용, 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스' 신규 상장

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 7일 글로벌DRAM반도체플러스 ETF를 상장했다.
- 이 ETF는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론에 약 75% 투자한다.
- 메모리·스토리지·장비업체로 AI 메모리 투자범위를 넓혔다.
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삼성전자·SK하이닉스·마이크론+글로벌 메모리·스토리지·장비 10종목 편입
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 7일 글로벌 메모리 반도체와 관련 장비업체에 투자하는 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스' 상장지수펀드(ETF)를 상장했다고 밝혔다.
신한자산운용에 따르면 해당 ETF는 국내 대표 기업에 대한 투자를 해외 메모리·스토리지 및 장비업체로 확장한 상품이다.
포트폴리오는 총 10종목으로 구성된다. 글로벌 DRAM 대표 3사인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 약 75%를 투자하고, 나머지 약 25%는 메모리, 스토리지, 글로벌 반도체 장비업체를 담는다.
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 통해 HBM과 범용 DRAM에 대한 투자 비중을 높이고, 낸드플래시(NAND) 제조사인 샌디스크, 키옥시아와 하드디스크드라이브(HDD) 업체인 씨게이트, 웨스턴디지털을 함께 편입했다.
AI 연산에 필요한 메모리부터 데이터 저장장치까지 역할이 다른 기업들을 담아 메모리 산업 전반으로 투자 범위를 넓혔다는 설명이다.
반도체 장비 분야에서는 어플라이드머티리얼즈·램리서치·KLA를 편입한다. 이들은 각각 증착·식각·계측 및 검사 등 반도체 제조의 주요 공정에 필요한 장비와 기술을 공급한다. 메모리 제조사의 생산능력 확충과 공정 고도화에 따른 설비투자 수요까지 포트폴리오에 반영했다.
AI 데이터센터 확충과 추론 서비스 확산은 메모리 산업의 수요 기반을 넓히는 요인이다. AI 모델의 고도화로 HBM과 서버용 DRAM의 중요성이 높아지는 동시에, 데이터 생성과 저장량 증가로 고성능 SSD와 대용량 HDD의 활용도도 확대되고 있다.
공급 측면에서는 HBM 생산 확대와 선단 공정 전환이 제품별 공급 여력에 영향을 미친다. 메모리 업황은 수요 증가뿐 아니라 생산능력과 공정 전환 속도에 따라서도 달라지는 만큼, 주요 제조사의 기술력과 생산 기반, 공정 고도화를 지원하는 장비업체의 경쟁력이 중요한 요소로 꼽힌다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "DRAM 대표 기업을 중심으로 스토리지와 장비업체까지 편입한 것은 AI 투자 확대의 영향이 메모리 생산과 데이터 저장, 제조설비 전반으로 이어지는 흐름을 반영한 것"이라며 "국내 투자자가 연금계좌에서도 글로벌 메모리 산업의 중장기 성장에 투자할 수 있도록 반도체 투자 선택지를 넓혔다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com