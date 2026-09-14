신한자산운용, 글로벌 블록체인 플랫폼 '캔톤 네트워크' 생태계 합류 추진

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용은 14일 캔톤 네트워크 슈퍼 밸리데이터로 승인됐다.
- 국내 규제 정비 전까지 토큰화 PoC와 기술 검증에 집중했다.
- 향후 글로벌 기준의 디지털 금융 인프라 구축에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 14일 기관용 글로벌 블록체인 플랫폼 '캔톤 네트워크(Canton Network)'의 거버넌스 절차에 따라 한국 내 핵심 노드인 '슈퍼 밸리데이터(Super Validator)' 역할을 수행하기로 최종 승인받았다고 밝혔다.
신한자산운용에 따르면 슈퍼 밸리데이터는 토큰증권 분산원장 구조에서 금융기관이 노드로 참여하는 것과 유사하게, 가상자산을 보유하지 않고도 네트워크의 안정적인 운영을 지원하고 네트워크 거버넌스에 참여하는 핵심 인프라 역할을 수행한다. 네트워크 운영 및 주요 정책과 관련된 의사결정에도 참여한다.
이번 결정은 지난 6월 신한자산운용과 캔톤 재단(Canton Foundation)이 체결한 거버넌스 참여 프레임워크 구축 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 양측은 한국 내 중요 파트너사로서 세부 조건을 긴밀히 논의해 왔으며, 주요 조건에 대한 협의를 완료했다.
신한자산운용은 국내 규제 환경 준수를 최우선 원칙으로 삼고 있다고 전했다. 한국의 토큰증권 관련 법률이 시행되고, 관련 하위 규정 및 금융당국의 세부 가이드라인이 구체화되기 전까지는 캔톤 네트워크에서 자체 토큰화 기술 및 개념 검증 활동(PoC)에 집중한다는 설명이다.
이번 협의는 향후 토큰증권 및 디지털 자산 관련 제도 정비에 대비한 사전 준비 성격이다. 신한자산운용은 관계 법령이 정비되고 금융당국의 방침이 구체화되는 시점에 맞춰, 허용된 범위 내에서 단계적으로 공식 활동을 개시할 예정이다.
캔톤 네트워크는 나스닥(NASDAQ), 미국예탁결제원(DTCC), 골드만삭스(Goldman Sachs), HSBC, BNP파리바(BNP Paribas) 등 글로벌 대형 금융기관이 다수 참여하는 블록체인 네트워크다. 제도권 금융기관에 특화된 상호운용성과 프라이버시 보호 기능을 제공하는 것이 특징이다.
신한자산운용은 향후 캔톤 네트워크의 생태계에 참여함으로써 토큰화 및 디지털 금융 시장에서 글로벌 기준에 부합하는 금융 인프라를 선제적으로 구축해 나간다는 방침이다.
신한자산운용 관계자는 "캔톤 재단과의 협력을 위한 세부 조건 협의를 성공적으로 완료했으며, 현재는 국내 제도 정비 과정을 면밀히 지켜보고 있다"며 "향후 디지털 금융 시장이 본격적으로 제도권에 자리 잡으면 글로벌 기준에 부합하는 디지털 금융 상품과 서비스를 안전하게 선보일 수 있는 기반이 될 것"이라고 말했다.
이어 "신한자산운용은 국내 규제 체계를 철저히 준수하는 가운데 글로벌 디지털 금융 생태계와의 연결성을 높여 나갈 것"이라며 "토큰화와 디지털 금융 시장에서 신한금융그룹의 역량을 확장할 수 있도록 관련 준비를 지속하겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com