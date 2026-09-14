李대통령, 오늘부터 중앙亞 5國 릴레이 정상회담…공급망·시장 확대

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14일 우즈벡 정상회담 시작해 사흘간 양자회담

16일 한-중앙아 정상회의…지역 파트너십 강화

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 14일부터 사흘간 중앙아시아 5개국 정상과 양자 정상회담을 갖고 오는 16일 1차 한-중앙아시아 정상회의를 서울에서 주재한다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "이 대통령은 14일부터 사흘간 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄 중앙아시아 5개국 정상과 양자 정상회담을 한다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 이 대통령이 한-중앙아시아 정상회의를 통해 "전략적 요충지인 중앙아시아와의 전략적 협력을 정상급으로 격상시킬 것"이라고 말했다.

강 수석대변인은 "이를 통해 중앙아시아의 성장 수요와 한국의 공급망·시장 확대 전략을 결합한 호혜적인 성장 기반을 마련할 계획"이라고 설명했다.

이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대]

◆한-우즈벡 정상회담, 13건 협정·MOU 교환식

이 대통령은 이번 정상회의가 1회성에 그치지 않도록 지속가능한 지역 파트너십을 구축하고 신북방정책 구현과 외교 다변화의 실질적 성과로 이어나갈 방침이다.

강 수석대변인은 "한반도 문제에 대한 중앙아 국가들의 지지를 확보하고 마약과 테러, 사이버 범죄 등 초국가범죄 대응협력을 강화해 국민의 실질적 안전을 증진시킬 것으로 기대된다"고 말했다.

이날부터 우즈베키스탄과 첫 정상회담이 시작된다. 우즈베키스탄은 교통과 인프라 구축 사업의 핵심 파트너로서 중앙아시아 최대 인구를 보유한 신흥 시장이다.

강 수석대변인은 "이 대통령은 대한민국을 국빈 방문한 우즈베키스탄 샤브카트 미르지요예프 대통령과 정상회담을 통해 협력 지평을 보다 확장해 나갈 계획"이라며 "두 정상 임석 아래 13건의 정부 부처 간 협정과 양해각서(MOU) 교환식이 있을 예정"이라고 말했다.

정상회담 후 두 나라 각계 인사 50여 명이 참석한 국빈 만찬이 열린다. 만찬 메뉴는 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령의 기호와 두 나라 식문화·식재료 특성을 조화롭게 반영한 한식이 나온다.

pcjay@newspim.com