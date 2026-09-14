우리금융, '2026 우리금융 다함께 페스타' 사전 알림 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 14일 우다페 사전 알림 신청을 시작했다.
- 신규 고객엔 쿠폰, 기존 고객엔 모바일 쿠폰과 꿀머니를 준다.
- 우다페 본행사는 10월 1일부터 31일까지 열린다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 8개 계열사의 금융상품과 서비스를 모아 제공하는 '2026 우리금융 다함께 페스타(우다페)' 사전 알림 신청 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
우다페는 우리금융그룹의 통합 금융 행사로, 지난해 10월 열린 첫 행사에서는 3주간 총 26만 3000명의 고객이 상품과 서비스에 가입했다. 올해는 행사 기간을 10월 한 달로 확대하고 특판 상품과 경품 규모를 늘려 운용한다.
사전 알림 이벤트 신청 시 신규 고객에게는 1만~10만원 상당의 은행 상품 금융 쿠폰을, 기존 고객에게는 모바일 쿠폰과 꿀머니를 제공한다. 또한 우리WON뱅킹 최초 이용 고객에게는 네이버페이 1만원 포인트를 선착순 지급하며, 삼성월렛머니통장 신규 가입 고객을 대상으로는 추첨을 통해 경품을 증정한다.
우다페 본 행사는 10월 1일부터 31일까지 열린다. 우리금융 8개 계열사가 참여해 ▲고금리 적금 ▲증권 MTS 계좌 ▲미니보험 ▲카드 발급 등 16개 특판 상품과 서비스를 선보일 예정이다. 행사 기간 중 상품 가입이나 친구 추천 시 응모권이 제공되며 2개 이상 계열사 상품에 가입한 이용자에게는 테슬라 및 갤럭시 폴드 등 경품 응모권이 지급된다.
우리금융지주 관계자는 "이용자 혜택 강화를 위해 올해 우다페 행사의 상품 구성과 혜택을 확대했다"며 "계열사별 맞춤형 금융 서비스를 지속 선보일 것"이라고 전했다.
한편 우리금융은 오는 19일 서울랜드에서 열리는 '2026 우리 모모콘' 현장에서 우다페 홍보 부스를 운영하며, 사전 알림 신청자를 대상으로 현장 참여 이벤트를 진행할 예정이다.
eoyn2@newspim.com