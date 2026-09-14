포스코그룹, 기후산업국제박람회서 '탈탄소 혁신 기술' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 포스코그룹이 16일 부산서 기후산업국제박람회에 참가했다
- 포스코그룹은 하이렉스 등 탈탄소 기술과 핵심소재를 전시했다
- 동남권 클러스터를 K-GX 산업 생태계로 키운다고 했다
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코그룹은 16~18일 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회'에 참가해 탈탄소 기술을 선보인다고 14일 밝혔다.
기후산업국제박람회는 기후위기 대응과 탈탄소 이행을 선도하기 위해 기후에너지환경부, 국제에너지기구(IEA), 세계은행 등이 공동 주최하는 국제 행사다. 올해는 '기후테크가 만드는 거대한 변화, 탈탄소 세상을 향한 도약'을 주제로 최신 산업 트렌드를 반영한 기후테크를 소개하고 글로벌 탈탄소 협력 방안을 논의한다.
올해로 6회째 참가하는 포스코그룹은 'POSCO, 탈탄소 철강으로 K-GX 생태계를 열다'라는 콘셉트로 ▲포스코홀딩스 ▲포스코 ▲포스코인터내셔널 ▲포스코이앤씨 4개사 통합 전시관을 운영한다. 전시관은 ▲탈탄소 혁신기술 ▲핵심소재 ▲무탄소에너지 ▲K-GX 생태계 4개 존(Zone)으로 구성된다.
탈탄소 혁신기술 존에서는 포스코형 수소환원제철 기술인 '하이렉스(HyREX)' 공정 모형을 중심으로 전시된다. 하이렉스는 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 쇳물을 생산하는 기술이다. 포스코는 2028년 포항에 연산 30만 톤 규모의 하이렉스 실증설비를 준공하고 2030년까지 상용화 기술을 확보할 계획이다.
핵심소재 존에서는 ESS, 데이터센터, 신모빌리티, 전력 인프라 등 제조업의 AI·GX 전환을 뒷받침하는 철강 제품을 소개한다. 무탄소에너지 존에서는 포스코인터내셔널의 해상풍력·태양광 사업과 포스코이앤씨의 원전·소형모듈원전(SMR)·고온가스로 등 차세대 에너지 분야 역량을 전시한다.
K-GX 생태계 존에서는 동남권을 하이렉스 실증설비와 연계해 탈탄소 클러스터로 구축하는 프로젝트를 소개한다. 동남권은 풍부한 원전 전력을 기반으로 무탄소 에너지를 안정적으로 공급받을 수 있고 수전해 설비를 활용한 청정수소 생산에 적합한 지역이다.
포스코그룹은 하이렉스 실증설비를 기반으로 동남권 클러스터를 'K-GX 산업 생태계'의 성공 모델로 구축할 방침이다. 이번 박람회는 기후에너지환경부, 국제에너지기구(IEA), 세계은행 등이 공동 주최한다.
peoplekim@newspim.com