삼성重, 대형 LNG운반선 등 1.6조원 규모 선박 6척 수주

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 14일 선박 6척 1조6476억원을 수주했다
- 올해 상선 수주 73억달러로 지난해를 넘어섰다
- LNG운반선 18척 등 총 42척을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 삼성중공업이 총 1조6476억원 규모의 선박 6척을 연이어 수주하며 작년 상선 수주 실적을 넘어섰다.
삼성중공업은 오세아니아 지역 선주와 대형 LNG운반선 4척 10억달러에, 원유 운반선 2척은 2억달러에 계약하며 총 6척 12억달러를 수주했다고 14일 밝혔다.
영국의 조선해양 시황 분석 기관인 클락슨리서치에 따르면 올해 상반기 글로벌 신조선 발주량은 전년 동기 대비 표준선 환산톤수(CGT)기준 66% 늘었다. 안정적 에너지 확보를 위한 공급망 다변화 움직임과 중동 지역의 지정학적 긴장 등이 그 배경으로 꼽힌다.
특히 LNG운반선의 경우, 2026년 상반기에 59척(총 970만㎥ 규모)이 발주돼 2025년 전체 발주량과 비슷한 수준을 반년 만에 달성하는 등 모멘텀이 강하게 회복되고 있다.
이런 가운데 삼성중공업은 LNG운반선 시장에서 수주고를 늘리고 있으며 올 들어 총 18척을 수주했다. 이번에 수주한 대형 LNG운반선 4척은 표준형 모델인 17만4000㎥급보다 화물창 용적이 큰 20만㎥급으로 같은 물량을 운송할 때 항차 수를 줄여 단위 수송량당 운항 효율을 높이는 효과가 있다.
삼성중공업의 올해 상선 부문 수주 실적은 73억달러로 지난해 상선 부문 수주 실적 71억달러를 이미 넘어섰다. 이는 올해 수주 목표 57억달러 대비 28% 초과 달성한 결과다.
선종 별로는 주력 선종인 LNG운반선 18척(LNG-FSRU 1척 포함)을 비롯해 에탄운반선 2척, 가스운반선 4척, 컨테이너운반선 4척, 원유운반선 14척 등 총 42척으로 다양한 수주 포트폴리오를 확보하고 있다.
한편, 해양 부문은 FLNG 2기, 44억달러를 수주해 올해 수주목표 82억 달러의 54%를 기록했다. 조선과 해양을 합산한 수주 실적은 총 44척 117억달러로 올해 수주목표 139억달러의 84%이다.
삼성중공업 관계자는 "이번 대형 LNG운반선 수주는 선주의 장거리 수송 목적에 적극적으로 부응한 결과"라고 강조하고 "앞으로도 고객 니즈와 편의성에 부합하고 수익성 중심의 선별 수주를 지속해 나가겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com