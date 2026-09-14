넥슨게임즈, 관광공사 자료 활용해 '우치 더 웨이페어러' 개발

AI 핵심 요약beta
- 넥슨게임즈가 14일 관광공사 자료로 신작을 만든다고 밝혔다.
- 양측은 11일 협약하고 사진 7만건과 영상 1000여건을 받았다.
- 우치 더 웨이페어러는 전우치전 모티프 액션 어드벤처다.
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게임 배경·그래픽 제작 활용…관광 홍보 연계도 검토
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨게임즈는 한국관광공사가 보유한 사진·영상 자료를 신작 '우치 더 웨이페어러' 개발에 활용한다고 14일 밝혔다.
넥슨게임즈는 지난 11일 한국관광공사와 '우치 더 웨이페어러' 개발 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 한국관광공사는 국내 자연과 문화유산 등을 담은 이미지 약 7만 건과 영상 1000여 건을 넥슨게임즈에 제공한다. 드론 촬영 영상과 민간에서 확보하기 어려운 유적, 국내 고유 지형과 풍경을 기록한 자료도 포함된다.
넥슨게임즈는 해당 자료와 자체 로케이션 답사를 통해 확보한 자료를 함께 활용해 게임 배경과 그래픽 리소스를 제작할 계획이다.
'우치 더 웨이페어러'는 넥슨게임즈 로어볼트 스튜디오가 개발 중인 트리플A급 싱글 플레이 액션 어드벤처 게임이다. 한국 고전소설 '전우치전'을 모티프로 한 오리지널 스토리를 바탕으로 도사 전우치가 도술을 활용해 요괴들과 맞서는 이야기를 그린다.
강인수 넥슨게임즈 경영총괄본부장은 "한국관광공사가 보유한 풍부한 데이터를 개발에 활용할 수 있다는 점에서 의미가 깊다"며 "게임 속 한국적 배경의 완성도를 높여가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com