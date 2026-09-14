LG, AI로 불량 잡고 신소재 찾는다…'자율공장'까지

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 14일 산업 특화 전문가 AI를 공개했다
- 제조·금융·과학 난제 해결에 초점을 맞췄다
- 로봇 AI와 자율형 공장으로 확장하겠다고 했다
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로봇 스스로 판단·행동하는 AI 개발…공장 전체 자동화 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원이 제조·금융·과학 등 산업 현장의 난제를 해결하는 데 특화한 '전문가 인공지능(AI)'을 공개했다. 범용 AI 모델 개발 경쟁을 넘어 실제 산업 현장에서 성과를 내는 AI로 차별화하겠다는 전략이다.
LG AI연구원은 14일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 'LG AI 토크 콘서트 2026'을 열고 제조·금융·과학 분야에 특화한 AI 모델과 적용 사례를 소개했다.
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 기조연설에서 "좋은 AI 모델을 만드는 것도 중요하지만 오랫동안 산업 현장에서 풀지 못했던 어려운 문제를 해결하는 것이 LG AI연구원의 미션"이라며 "산업 현장의 문제를 해결하려면 수많은 변수와 단 1%의 예외까지 이해하고 판단할 수 있는 AI가 필요하다"고 말했다.
제조 분야에서는 공정 조건과 품질 정보를 이해하고 예측하는 '엑사원 태뷸러(EXAONE Tabular)'와 제품·공정의 외관 이미지가 달라져도 재학습 없이 검사할 수 있는 '엑사원 옴니 인스펙트(EXAONE Omni-Inspect)'를 공개했다.
LG AI연구원은 데이터 샘플링과 라벨링, 모델 학습까지 자율적으로 수행하는 비전 검사 에이전트도 개발하고 있다. 궁극적으로 개별 공정 자동화를 넘어 AI가 공장 전체를 제어하는 '자율형 공장'으로 발전시킨다는 구상이다.
과학 분야에서는 물질을 설계하고 합성 결과를 예측하는 '엑사원 디스커버리(EXAONE Discovery)'를 앞세웠다. AI의 예측을 넘어 실제 실험까지 수행하는 자율 실험 체계 구축도 추진한다.
실제 산업 적용 성과도 내고 있다. LG생활건강과는 42만개 후보 물질을 검토해 하루 만에 탈모 효과 물질 '람시딜'을 발굴했고, 디앤디파마텍과 차세대 경구 펩타이드 신약을 개발하고 있다. GS칼텍스와는 차세대 AI 데이터센터용 액침 냉각유 소재 개발에도 AI를 활용하고 있다.
금융 분야에서는 데이터 분석부터 추론·예측·설명까지 수행하는 '엑사원 BI(EXAONE Business Intelligence)'의 사업 확장에 나선다. 올해 초 정식 출시한 엑사원 BI를 기반으로 런던증권거래소그룹(LSEG)과 글로벌 시장을, 코스콤과 국내 시장을 각각 공략하고 있다.
LG AI연구원은 지난 2020년 12월 설립 이후 배터리 수명·용량 예측, 불량 제품 선별, 생산·자재 관리 최적화, 신약 후보 물질 발굴 등 100건 이상의 산업 난제를 해결했다고 밝혔다. 글로벌 주요 AI 학회에 논문 368편이 채택됐으며 국내외 특허 출원도 1080건에 달한다.
다음 단계는 AI가 현실 세계에서 직접 행동하는 '로봇 AI'다. LG AI연구원은 로봇의 두뇌 역할을 하는 '로봇 파운데이션 모델'을 개발하고 있으며, 로봇 작동 과정에서 발생할 수 있는 사고를 사전에 차단하는 안전 알고리즘도 연구하고 있다.
임 공동 연구원장은 "지난 6년 동안 AI가 산업의 문제를 이해할 수 있도록 해왔다면 이제 그 AI가 스스로 판단하고 행동하는 단계를 준비하고 있다"며 "개별 로봇의 자동화를 넘어 공장 전체가 하나의 지능으로 움직이는 자율형 공장의 미래를 향해 나아가고 있다"고 말했다.
syu@newspim.com