추석 앞두고 닭고기 20% 할인...육계 납품가도 1000원↓

AI 핵심 요약beta
- 농식품부는 14일 닭고기 납품단가 인하를 추진했다.
- 정부는 8~11호 통닭 납품가를 마리당 1000원 이상 낮춘다.
- 하나로마트서 10호 통닭을 24일까지 20% 이상 할인했다.
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정부 4억원 투입...납품가 인하 이달 말까지
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 추석을 앞두고 지역 농·축협 하나로마트 등에서 10호 통닭을 20% 이상 할인 판매한다. 대·중형 마트에 공급되는 8~11호 통닭의 납품가격도 마리당 1000원 이상 낮춘다.
농림축산식품부는 농협·닭고기자조금관리위원회·유통업계와 함께 닭고기 납품단가 인하와 소비 촉진 할인 행사를 추진한다고 14일 밝혔다.
정부는 약 4억원을 투입해 대·중형 마트 등 유통업체에 공급되는 육계의 납품단가 인하를 지원한다. 8~11호 통닭의 도매가격을 마리당 1000원 이상 낮춰 소비자가격 인하로 이어지도록 할 계획이다.
육계 납품단가 인하 지원은 지난 7월부터 시행 중이다. 농식품부는 추석 성수기까지 소비자가 할인 효과를 체감할 수 있도록 이달 말까지 지원을 이어간다.
닭고기자조금 예산 2억1000만원을 추가로 투입해 지역 농·축협 하나로마트 등에서 소비 촉진 행사도 진행한다. 소비자가 많이 찾는 10호 통닭을 대상으로 지난 11일부터 추석 첫날인 오는 24일까지 20% 이상 할인한다.
이번 할인은 농협이 자체적으로 추진하는 '반값 상차림' 행사와 연계해 진행된다. 지난 7일 기준 닭고기 주간 평균 소비자가격은 킬로그램(kg)당 5678원으로 지난해 같은 기간보다 5.0% 하락했다.
이재식 농식품부 축산정책관은 "추석을 앞두고 현재 닭고기 수급은 안정적으로 관리되고 있다"며 "9월 말까지 닭고기 공급과 가격 동향을 면밀히 점검하고 정부와 농협, 닭고기자조금 등의 재원을 최대한 투입해 국민이 실제 가격 인하를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com