한일시멘트, 한가위 앞두고 협력사에 대금 420억 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- 한일시멘트가 14일 추석 전 협력사 대금 420억원을 조기 지급했다.
- 지급 대상은 협력사 500여 곳으로, 지급일을 최대 2주 앞당겼다.
- 한일시멘트는 상생펀드와 각종 지원책으로 협력사를 돕고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 21일 지급 예정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한일시멘트가 추석 전 협력사 거래대금 420억원을 조기 지급한다고 14일 밝혔다. 명절 전 자금 수요가 증가하는 협력사들의 유동성 확보 지원을 위해서다.
지급 대상은 협력사 500여 곳이다. 오는 21일 지급 예정으로, 당초 지급일보다 최대 2주 앞당겼다. 한일시멘트는 2024년부터 명절 전 거래대금 조기 지급을 이어오고 있으며, 올해 설에도 약 400억 원을 지급했다.
전근식 한일시멘트 사장은 "건설경기 침체가 지속되고 있지만, 경영 여건이 어려울수록 상생의 노력이 더욱 중요하다"며 "거래대금 조기 지급을 비롯한 실질적인 지원을 통해 지속 가능한 협력관계를 만들어가겠다"고 말했다.
한편 한일시멘트는 협력사 저금리 대출 지원을 위해 110억원 규모 상생협력펀드를 운영하고 있다. 유가 변동 시 도급대금을 조정하는 '유가연동제'도 시행 중이다. 이와 함께 원청기업과 협력사 근로자가 5년간 공제금을 공동 적립한 뒤, 만기 시 복리 이자를 더해 지급하는 '상생협력형 내일채움공제'를 운영하며 협력사 인재 장기근속을 지원하고 있다.
stpoemseok@newspim.com