"특급호텔 감성 담았다"…시몬스, 2026 F/W 신제품 출시

AI 핵심 요약beta
- 시몬스가 14일 2026 F/W 신제품 10종을 출시했다.
- 프레임 4종과 베딩 6종으로 하이엔드 컴포트 콘셉트를 담았다.
- 친환경 자재와 실용 기능으로 프리미엄 수면환경을 제안했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
친환경 E0 자재·기능성 소재 적용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 '하이엔드 컴포트' 콘셉트를 반영한 2026년 F/W 시즌 신제품 10종을 출시했다고 14일 밝혔다.
최근 화려한 디자인보다 시간이 지나도 변하지 않는 품질과 절제된 세련미를 선호하는 소비자 트렌드가 확산되고 있다. 이에 시몬스는 브랜드 고유의 장인정신과 최상의 품질을 바탕으로 편안하고 품격 있는 휴식을 제안하는 '하이엔드 컴포트' 라인업을 기획했다.
이번 신제품은 프레임 4종과 베딩 6종 등 총 10종으로 구성됐다.
프레임 신제품은 ▲비원(B1) ▲비쓰리(B3) ▲루티안 ▲키나 등 4종이다. '비원'은 특급호텔 스위트룸을 연상시키는 대형 헤드보드와 훈증무늬목, 이탈리아산 천연 가죽을 적용해 우아한 침실 분위기를 연출한다. '비쓰리'는 프리미엄 소재의 조화와 함께 로봇청소기 사용이 유용한 12.3cm 높이의 플로팅 디자인을 채택했다.
'루티안'은 플리커 프리 조명과 충전 포트가 설치된 협탁 옵션을 통해 다양한 트윈베드 연출을 지원하며, '키나'는 레드오크 무늬목과 금속 레그의 조합으로 소음 저감 및 통풍 기능을 세심히 고려했다. 특히 신제품 프레임은 모두 E0 등급의 친환경 자재를 사용했다.
함께 출시된 베딩 6종(베르가·멘젤·도셀·올시즌 팔레트 스프레드·베이직 필로우 커버·매트리스 퀼티드 커버)은 절제된 내추럴 패턴과 부드러운 감촉을 통해 프리미엄 수면 환경을 완성한다.
시몬스 관계자는 "최근 오래 사용할 수 있는 디자인과 품질, 편안하고 안정감 있는 분위기로 침실을 꾸미려는 소비자들이 늘고 있는 가운데, 시몬스는 이러한 소비자 니즈를 반영한 신제품을 대거 출시했다"고 말했다.
한편 시몬스가 이번에 출시한 신제품 정보를 비롯해 시몬스 매장 위치, 프로모션 혜택 등에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com