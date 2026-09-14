국민의힘 "용혜인 꼬리 자르기로 김승원 '쥐약 게이트' 덮을 수 없어"

"인사 참사를 넘어 법치에 대한 모독"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 하루 앞둔 14일 "용혜인 꼬리 자르기로 김승원의 '쥐약 게이트'를 덮을 수는 없다"며 김 후보자의 지명을 즉각 철회하라고 촉구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 김 후보자의 의혹들은 "단순한 도덕적 흠결이나 자질 미달의 문제가 아니다"며 "국민을 기만한 명백한 범죄 행위이며, 장관 낙마 정도로 끝날 일이 아니라 사법적 책임을 물어야 할 중대 사안"이라고 주장했다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "지금까지 제기된 신약 임상시험 부정 청탁 의혹만으로 김 후보자는 법무부 장관직은 물론 국회의원 자격조차 없다"며 "국회의원 지위를 이용해 브로커의 부정 청탁을 해결하고 국민에게 쥐약을 먹이려 한 의혹의 당사자가 어떻게 국가 정의와 법치주의를 수호하겠느냐"고 지적했다.

박 수석대변인은 "이런 범죄 혐의자를 법무부 수장에 앉히겠다는 것은 인사 참사를 넘어 법치에 대한 모독"이라며 "이재명 정권과 민주당이 용혜인 사퇴로 여론의 제물 하나를 던지고 김승원 임명을 강행하려 한다면 국민을 바보로 아는 정권의 기만극이자 국민을 무시하는 오만에 불과하다"고 비판했다.

박 수석대변인은 "이처럼 참혹한 악재와 국민 대다수의 반대 속에서도 이재명 대통령과 여권이 김 후보자를 포기하지 못하는 이유는 너무나 명확하다"며 "이들에게는 민심보다 이재명 대통령 사건의 공소 취소가 더 중요하기 때문"이라고 주장했다.

이어 "용혜인을 버리고 김승원을 살리겠다는 이른바 '김생용사(金生龍死)'의 꼼수로 국민의 눈을 가릴 수 있다고 생각한다면 착각"이라며 "썩은 물을 다른 썩은 물로 씻을 수는 없다"고 했다.

그러면서 "의혹투성이 후보자를 법무부 수장으로 세워 대통령의 사법리스크를 덮으려 한다는 의심이 굳어지는 순간 김승원 인사는 이재명 정권의 방패가 아니라 정권을 무너뜨리는 뇌관이 될 것"이라고 경고했다.

박 수석대변인은 "범죄 혐의에 대한 중대한 의혹을 받는 인사를 대한민국 법무부 수장에 앉히는 순간 그 모든 정치적 책임은 대통령 자신에게 돌아갈 것"이라며 "지금이라도 헛된 오기 정치를 버리고 김승원 후보자 지명을 즉각 철회해 국민 앞에 사죄하라"고 요구했다.

jeongwon1026@newspim.com