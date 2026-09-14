IPARK현대산업개발, 서울 도림초에 심포니 교실숲 조성

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 10일 도림초에 교실숲을 조성했다.
- 굿네이버스와 추진하는 사회공헌 사업이다.
- 학생 참여형 환경교육 공간으로 확산한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 서울 영등포구 도림초등학교에 학생들을 위한 친환경 공간인 '심포니 교실숲'을 조성했다고 14일 밝혔다.
IPARK현대산업개발은 지난 10일 서울 도림초등학교에서 심포니 교실숲 개소식을 열었다.
심포니 교실숲은 IPARK현대산업개발이 굿네이버스와 추진하는 사회공헌 프로그램이다. 학교 내 교실과 유휴공간에 다양한 식물을 활용한 친환경 공간을 조성해 학생들이 일상에서 자연을 가까이 접하도록 한다.
IPARK현대산업개발은 지난 8월 서울 양천구 신목초등학교에 심포니 교실숲을 개소했으며 다음달에는 서울 용산구 삼광초등학교에도 심포니 교실숲을 열 예정이다.
IPARK현대산업개발은 공간 조성 후에도 학생들이 직접 참여하고 교실숲을 가꾸는 활동을 지원할 계획이다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "친환경 공간 조성에 그치지 않고 학생들이 직접 가꾸고 참여하는 활동을 통해 환경보호를 실천하는 경험으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
krawjp@newspim.com