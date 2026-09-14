"자리 비우면 절전, 오면 자동 난방"…귀뚜라미, 'AI 온돌' 카본매트 출시

AI 핵심 요약beta
- 귀뚜라미보일러가 14일 AI 온돌을 출시했다
- 수면 패턴·동작 감지해 온도를 자동 조절했다
- 저전력·내구성·위생성 높여 숙면 가전 완성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월 전기료 6900원대 저전력 구현
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 귀뚜라미보일러는 사용자의 수면온도와 습관을 스스로 판단해 개인 맞춤형 숙면 환경을 조성하는 '2027년형 귀뚜라미 3세대 카본매트 AI 온돌'을 공식 출시했다고 14일 밝혔다.
이번 신제품은 사용자의 수면 패턴과 동작을 감지하는 'AI 수면 제어 시스템'과 'AI 척척 온도 시스템'을 탑재해 난방을 자동으로 제어하는 것이 가장 큰 특징이다.
스마트 리모컨의 'AI 버튼'을 누르면 작동하는 'AI 수면 제어 시스템'은 사용자가 선호하는 적정 온도와 사용 시간을 분석해 수면 중 매트 온도를 자동 조절한다. 일일이 온도를 설정하는 번거로움을 줄이고 사용자 체질에 맞춘 최적의 숙면 환경을 제공한다.
함께 탑재된 'AI 척척 온도 시스템'은 매트 위 사용자의 이탈 여부를 스스로 감지한다. 자리를 비우면 불필요한 전력 소비를 줄이는 절전 운전으로 전환되고, 사용자가 돌아오면 이를 인식해 이전 난방 상태로 자동 복귀한다. 핵심 AI 기능들은 한국기계전기전자시험연구원(KTC)의 시험을 완료해 신뢰성을 입증받았다.
제품에 적용된 특허 '아라미드 카본열선'은 강철보다 5배 강한 아라미드 섬유를 사용해 80만 회 굽힘 테스트를 통과하는 등 높은 내구성을 갖췄다. 160W 저전력 구조로 하루 8시간 한 달 사용 시 월 전기료가 6900원대에 불과하며, 독자 기능인 '에코모드' 활용 시 전력 사용량을 13% 추가 절감할 수 있다.
원단은 오스트리아 렌징사의 텐셀과 에어로실버를 혼합해 빠른 건조와 탈취 성능을 확보했다. 최대 5회 세탁이 가능한 워셔블 인증과 함께 라돈·토론 관련 안전 기준을 통과해 위생성과 안전성도 높였다.
귀뚜라미보일러 관계자는 "2027년형 귀뚜라미 3세대 카본매트 AI 온돌은 스스로 판단하고 개인별 맞춤 난방을 제공하는 똑똑한 숙면 가전"이라며 "귀뚜라미가 축적해 온 60년 난방 기술력에 AI 기반의 지능형 수면 제어 기술을 더해 고객들이 더욱 편안하고 쾌적한 숙면환경을 경험할 수 있도록 카본매트의 진화를 이어가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com