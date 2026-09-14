현대차증권, 전북 현대 모터스와 파트너 데이 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 12일 전주월드컵경기장서 아동 16명 초청했다
- 아동들은 에스코트 키즈로 입장하고 경기 관람을 했다
- 현대차증권은 기념품과 이벤트로 사회공헌을 펼쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 지난 12일 전주월드컵경기장에 굿네이버스 성동좋은이웃지역아동센터 아동 16명을 초청해 '현대차증권 파트너 데이'를 개최했다고 14일 밝혔다. 현대차증권은 전북 현대 모터스의 공식 스폰서다.
현대차증권에 따르면 이번 행사는 평소 문화 체험 기회가 부족했던 아동들에게 특별한 경험을 제공하기 위해 마련됐다. 참가 아동들은 경기 시작 전 선수들과 함께 그라운드에 입장하는 '에스코트 키즈'로 활약했다.
이후 관람석에서 전북 현대 모터스와 FC서울의 프로축구 경기를 직접 관람하는 시간도 가졌다. 현대차증권은 참가 아동 전원에게 전북 현대 PK 티셔츠, 짐색, 사인볼, 머플러, 머리밴드로 구성된 기념품 패키지도 전달했다.
경기장을 찾은 팬들을 위한 전광판 이벤트도 진행됐다. 전광판을 통해 현대차증권 관련 영상을 시청한 뒤 퀴즈를 맞힌 관람객에게는 전북 현대 유니폼, 백팩, 자켓 등 다양한 경품을 제공했다.
안현주 현대차증권 WM본부장 전무는 "문화적 접근성이 낮은 아동들에게 일상 속 특별한 추억을 선사하고자 이번 행사를 기획했다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하며 아이들이 건강하게 꿈을 키워 나갈 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com