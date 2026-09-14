씰리침대, 창립 145주년 기념 나전장 장철영 협업 매트리스 출시

AI 핵심 요약beta
- 씰리침대가 14일 나전장과 신제품 2종을 출시했다
- 펄 웨이브와 오로라 셸은 자개 빛과 문양을 담았다
- 리미티드 145개와 최신 코일로 성능도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7회전 '리액트서포트' 코일·'플렉시케이스' 적용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 창립 145주년을 맞아 국가무형유산 나전장 장철영 보유자와 협업한 매트리스 신제품 '펄 웨이브'와 '오로라 셸'을 출시했다고 14일 밝혔다.
이번 신제품은 통영 전통문화인 나전의 빛과 문양에서 영감을 받아, 씰리침대의 145년 숙면 기술에 장철영 보유자의 공예 기술을 결합해 완성했다. 씰리침대는 국내 장인들과 협업해 전통문화를 재해석해 왔으며, 지난해 한지에 이어 올해는 자개 특유의 유려한 빛을 담아냈다.
'펄 웨이브(Pearl Wave)'는 빛의 각도에 따라 변하는 자개의 영롱한 색감과 파도의 곡선을 현대적 감각으로 표현했다. '오로라 셸(Aurora Shell)'은 조개껍질에서 느껴지는 신비로운 오로라 빛과 은은한 광택을 매트리스 표면에 구현한 것이 특징이다.
특히 이번 협업을 기념해 장철영 보유자가 직접 제작한 스페셜 자개 라벨이 부착된 리미티드 에디션 145개가 한정 판매된다. 해당 에디션은 두 제품의 레귤러킹(RK), 칼킹(CK) 규격에 적용되며 선착순으로 제공된다.
매트리스 내부에는 최신 개발된 티타늄 합금 소재의 7회전 '리액트서포트' 코일을 탑재해 신체 부위별 압력에 맞춘 섬세한 지지력을 제공하고 흔들림을 최소화했다. 또한 특허 엣지 시스템 '플렉시케이스'를 적용해 형태 변형을 방지하고 스마트 모션 매트리스 '모션플렉스'와의 호환성을 높였다.
쿠션감은 고객 선호도가 높은 '미디엄 펌(Med-Firm)'을 적용해 단단하면서도 부드러운 착와감을 구현했으며, 34cm의 높이로 침실 공간에 웅장함을 더했다.
김정민 씰리코리아 상무는 "창립 145주년을 맞아 씰리침대의 헤리티지와 국내 전통 나전 기술의 아름다움을 담은 특별한 신제품을 선보이게 됐다"며 "나전장 장철영 보유자의 섬세한 기술로 완성한 자개 라벨부터 씰리의 최신 스프링 기술까지 디자인과 성능을 모두 갖춘 제품인 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com